F1 GP van België: Lewis Hamilton pakt zege voor Valterri Bottas en Max Verstappen

De Formule 1 Grand Prix van België is gewonnen door Lewis Hamilton in de Mercedes. Hij was sneller dan Valterri Bottas en Max Verstappen op het circuit Spa-Francorchamps. De pikorde is vervolgens: Ricciardo, Ocon, Albon, Norris, Gasly, Stroll en Perez.

De grand prix werd verreden onder een droge omstandigheden met bewolking bij een baantemperatuur van 27 graden Celsius en een luchttemperatuur van 18 graden Celsius.

Lees hier ons live-raceverslag terug en laat vooral een menig horen hier benendn. Of chat door over de race via onze chatbox.

De START:

Verstappen komt vanaf P3 prima van start, net zoals overigens alle andere coureurs. Keurig komt het hele veld door La Source Hairpin. Alexander Albon wordt aangevallen door Esteban Ocon. De twee bakkelijen vanaf de hairpin, via Eau Rouge, Radillion, over Kemmel Straight tot aan Les Combes een knokpartijtje. Ocon wint dat een-tweetje. Albon verliest een plek, maar deze heren zullen elkaar nog vaker tegen komen deze middag. Wellicht wacht Albon zijn wraak-momentje rustig af.

Na vier rondden is de top tien: Hamilton, Bottas, Verstappen, Ricciardo, Ocon, Albon, Stroll, Gasly, Perez en Leclerc.

"Ferrari komt snelheid tekort"

De Ferrari komt veel snelheid op het rechte stuk tekort. Daarover klaagt Leclerc richting zijn team. Schokkend nieuws vertelt de Monegask daarmee echter niet. Middels zijn radioboodschap bevestigt Leclerc nog eens wat het hele weekend al pijnlijk blijkt: het steigerende paard levert minder vermogen achterin de scharlaken rode bolides.

Sebastian Vettel ligt voorlopig dertiende en heeft slechts een plaatse weten te winnen sinds de start. Charles Leclerc wordt door Lando Norris naar de elfde plaats terug verwezen aan het einde van Kemmel Straight. Zoals Carlos Sainz al zei: De McLaren zal snel zijn op het rechte stuk.

Het team koos ervoor om voor een extreem lage neerwaartse druk te rijden, dus een regenbui zal funest zijn voor de oranje auto. Voor Sainz maakt het allemaal niet uit: hij viel al voor de race uit door een probleem terwijl hij richting de Grid rijdt. De oorzaak van zijn uitvalbeurt leest u hier.

Na tien ronden lijkt het veld goed op weg in de Belgische Grand Prix. Hamilton leidt voor Bottas. Verstappen geeft in tien ronden slechts vijf seconden toe op de snelste Mercedes. Toch verandert er weinig in de rangorde.

Daniel Ricciardo maakt nog weinig wáár van zijn grootse en uitgesproken ambities om in de eerste paar ronden gehakt te maken van de Red Bull-bolide van Verstappen.

Ricciardo was nog geen enkel moment een dreiging voor de Nederlander. De Australische coureur rijdt ook na tien ronden op de vierde plaats.

Vrijdag was de Renault ook achter Verstappen te vinden tijdens de trainingen. Toen moest Ricciardo zijn auto 'uit voorzorg' langs de baan parkeren vanwege hydraulische malheur. "Uit voorzorg" moest hij toen stoppen, vertelde de Australiër achteraf.

Na tien ronden is het interessant te kijken naar de mogelijke strategieën. Zowel de Mercedessen als Max Verstappen rijden op de mediums.

RONDE 11: ZEER ZWARE CRASH

Antonio Giovinazzi en George Russell zijn zeer hard gecrasht, althans: dat doen de eerste beelden vermoeden. De plek van het ongeval is behoorlijk onlogisch: vlak vóór Stavelot zien we de volledig afgeschreven Alfa Romeo op de baan staan, het lijkt eerst alsof Russell hem hard moet hebben geraakt.

Hoe zit dat? Uit de herhalingen blijkt at Giovinazzi te wijd gaat bij het uitkomen van de bocht, waarna hij de zwieberende wagen niet in bedwang weet te houden. In de motorsport komt zo'n tank-slapper wel vaker voor: In F1 zagen we het vooral in 2016 toen Verstappen zijn bolide wonderbaarlijk genoeg uit de muur hield.

Giovinazzi zou daarover nog eens een cappuccino kunnen doen met Verstappen. De Italiaan schrijf zijn Alfa Romeo volledig af. Russell in de Williams kan niets anders dan kansloos rondvliegend puin proberen te ontwijken. Russell probeert de crashende Italliaan te ontwijken, faalt. Zijn Williams verdwijnt in de vangrails nabij het pitoreske dorpje Stavelot.

De safetycar is nodig, evenals de bezemwagen. Na vijf ronden duikt Bernd Maylander weer naar binnen, nadat de dure schroothoop rap is opgeruimd.

De pikorde is bij de herstart als volgt: Hamilton, Bottas, Verstappen, Gasly, Perez, Ricciardo, Albon, Ocon, Stroll en Norris.

Hamilton in paniek:

Lewis zorgt voor korte opwinding en roept via boordradio: "Ik kom vermogen tekort!" De feiten blijken anders dan Hamilton eerst doet geloven Volgens zijn team is er niets om zorgen over te maken, nadat zij kennelijk iets in de motor aanpasten van afstand. "Je kunt nu weer gewoon door", antwoordt het team hem terug. Niets aan de hand dus: paniek om niets.

Russell vertelt voor de microfoon van Ziggo's Jack Poooij dat het een akelig ongeluk was voor hem. Hij zag een rondvliegende band van zijn Italiaanse collega op zich af komen. Russell prijst de veiligheidsbeugel die sinds een aantal jaren op de auto's gemonteerd zit. De halo zou fantastisch zijn, aldus Russell.

Ondertussen wast Alexander Albon op de gedurfde wijze de Mexicaanse oren van Sergio Perez. Albon pakt op fraaie wijze zijn zesde positie terug ter hoogte van de Busstop Chicane.

De bus blijft overigens ver bij de baan verwijderd, en bereikte het circuit nooit. Met een forse boete stuurden de Belgen een bus Hollandse F1-fanaten terug naar huis. In de Belgische Ardennen zal hooguit een verdwaald ree of een wroetend zwijn in de heuvels getuige van het geluid van de hedendaagse F1-bolides. De gemiddelde grasmaaier klinkt indrukwekkender, waarna het dartelende reetje haar weg vervolgt, het zwijnt wroet enthousiast verder in de Belgische grond, zoekend naar de wormen en ander lekkers.

U merkt het; Er gebeurt weinig noemenswaardigs op de baan sinds de herstart. Inmiddels zijn er 23 ronden afgelegd en zijn er nog 17 bolides in de wedstrijd.

Sebastian Vettel gaat voorbij aan jongeling Charles Leclerc. Gasly rijdt mee op plaats vijf.

Gasly rijdt rond op de harde band en lijkt te gokken op een stop minder. Albon beschikt over zachter rubber: De Thaise coureur komt met gemak voorbij aan de AlphaTauri. P.5 is voor Albon.

Verstappen sluit aan bij Bottas

Bottas begint alvast peentjes te zweten, Verstappen dringt aan en jaagt hem op: het gat wordt kleiner.

De Mercedes is getekend om vooraan te rijden: dan gaan ze goed. De vuile lucht achter Bottas was misschien wel mede een oorzaak waardoor Verstappen in Spanje zijn banden snel vernielde achter Bottas. Hoe zal dat nu verlopen?

Kimi Raikkonen klaagt over 'water' op zijn voeten. Het valt aan te nemen dat zijn drinkbeker niet op de juiste manier werkt.

Ronde 28: Bottas wordt gevraagd "alles te geven". Het lijkt te duiden op een pitstop die hij nog kan maken om zijn laatste set mediums te laten monteren .

Een tijdje later vertelt Bottas zijn team dat hij last heeft van een slapende voet. Vervelend, maar ook dat is niet perse wereldschokkend nieuws.

Lewis Hamilton verremt zich bij de busstop chicane, terwijl ook Verstappen aangeeft dat zijn auto langzaam steeds iets meer begint te vibreren.

Spannender dan dit wordt het niet. Hamilton heeft na 42 ronden een gat van zes sevonden naar Bottas. Zeven sevonden daar weer achter komt Verstappen, die vervolgens weer tien sevonden voor ligt op Riccciardo.

De enige spanning komt nog van Alexander Albon die heldhaftig de Renault van Ocon af weet te houden. Ocon beschikt niet over het talent dat getoond dient te moeten om langs de bescheiden Thaise coureur te komen. Ronde na ronde verdedigt Albon op fraaie wijze, maar toch is het onhoudbaar. Ocon komt er uiteindelijk toch langs, Lando Norris weet niet langs de teamgenoot van Max Verstappen te komen.

Ondertussen komt Hamilton na 44 ronden als snelste over de streep, de rest van de banden-sparende-optocht is u bekend.