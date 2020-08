Toto Wolff heeft het te doen met Tifosi, hint op vertrek "bepaalde individuen" bij Ferrari

Toto Wolff, topman van het Mercedes F1-team, vraagt zich af of Ferrari wel de juiste prioriteiten heeft. Het historische team staat dit weekend in hun hemd: het team verloor alle snelheid en kracht.

De crisis bij Ferrari is ongekend groot: De snelheid is weg, en niemand weet waar dat door komt. De snelste rondetijd die Ferrari vrijdag noteerde waren zelfs 1,3 seconden trager dan hun snelste ronde vorig jaar.

Ferrari beleeft misschien wel de grootste crisis die het team ooit kende. Zo zeiden teamleden dit weekend in Spa-Francorchamps dat het “een wonder” zou zijn als de rode bolides het tweede deel van de kwalificatie zouden halen.

Gelukkig voor de Italianen blijken de wonderen de wereld nog niet uit: Leclerc en Vettel kwalificeerden uiteindelijk halverwege het middenveld: P13 en P14.

Halleluja.

De schande zou namelijk nog veel groter zijn als de Scuderia inderdaad was gestrand in Q1.

Het kan snel verkeren: vorig jaar won Charles Leclerc nog door vanaf Pole te starten. Op de Duitse en Italiaanse TV raakt men niet uitgesproken over wat er allemaal aan de hand is bij het ooit zo machtige team. Ook Toto Wolff van Mercedes mag zijn zegje doen.

Niemand blij met Ferrari in achterhoede

"Natuurlijk kan niemand in de Formule 1 blij zijn met wat er gebeurt met dit iconische team", zegt Toto Wolff in gesprek met RTL.

Toto Wolff denk dat het team teveel met allerlei politieke spelletjes bezig is, zowel binnen het eigen team als vooral ook er buiten.

Roze-Mercedes

Daarmee hint Wolff op de aangekondigde beroepszaak tegen Racing Point in de rel om de 'roze-Mercedes'. De Scuderia kondigde eerder aan het Racing Point moeilijk te gaan maken. Hoewel McLaren, Williams en Renault zich afgelopen weken alsnog uit de zaak terug trokken, meldde Ferrari nog niets over een annulering van de zaak.

"Mijn mening is dat ze zich moeten concentreren op hun prestaties in plaats van op de groene tafel", voegde Wolff eraan toe, verwijzend naar de aangekondigde beroepszaak over de 'roze-Mercedes' rel van Racing Point.

Keuzes, keuzes, keuzes

Volgens de Mercedes-voorman zouden 'bepaalde personen' in het team er goed aan doen zich te concentreren op het ontwikkelen van hun eigen auto, meent Wolff.

Als de prestaties niet snel beter worden, zou Ferrari-teambaas Binotto binnenkort misschien wel eens zijn biezen moeten pakken in Maranello. Binotto beweerde gisteren dat de lage bandentemperatuur de problemen bij Ferrari zou veroorzaken, terwijl eerste coureur Charles Leclerc letterlijk zegt dat niemand weet waar de snelheid is gebleven. De oplossing was dus nog ver uit het zicht.

"Op een gegeven moment zullen er koppen moeten rollen", zei voormalig coureur Christian Danner tegen RTL. Toto Wolff is het daar mee eens. Hij vindt dat "bepaalde leden van het team" Ferrari zouden kunnen tegenhouden in hun ontwikkeling.

Het is ook niet goed voor de teams die zich wel aan de juiste kant van de grid weten te melden met een snelle auto.

Wolff hint op vertrek "bepaalde individuen"

"Dit is niet goed voor de concurrentie aan de betere kant van het veld,", zei hij. “Uiteindelijk moet je je afvragen welke prioriteiten zijn gesteld en waar het gebrek aan prestaties vandaan komt bij Ferrari."

Wolff nuanceert direct zijn eigen woordkeus:

"Het is verkeerd om 'Ferrari-prioriteiten' te zeggen, want dat betrekt iedereen binnen dat team hierbij. Ik bedoel te zeggen: het zijn misschien de beslissingen die worden genomen door bepaalde individuen van het team die hier toe hebben geleid."