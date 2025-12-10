Lando Norris leeft momenteel op een roze wolk in de Formule 1. De Engelsman flikte het afgelopen weekend in Abu Dhabi om met McLaren zijn eerste wereldtitel binnen te hengelen. Vooruitblikkend op het nieuwe seizoen sprak Norris zijn ambitie uit voordat hij op vakantie gaat.

Tijdens een fantastische apotheose in Abu Dhabi, trok Norris uiteindelijk aan het langste eind. Met Max Verstappen en Oscar Piastri op de loer, slaagde de Brit erin om zijn benodigde podiumplaats binnen te halen. Daarna kwamen de nodige emoties los, maar met het oog op 2026, blikte Norris alweer even vooruit nadat hij de traditionele bandentest van Pirelli had afgerond op het Yas Marina Circuit.

Aankomend seizoen gaan de F1-reglementen, volledig op de schop, wat inhoudt dat alle teams met nieuwe auto’s zullen aantreden. Norris ziet hierin kansen en hoopt na rondenlange gevechten met Verstappen, Piastri, George Russell en Charles Leclerc ook op andere tegenstanders.

“We hebben al heel wat gevechten gehad”, zo vertelde Norris in gesprek met Sky Sports. “Maar ik zou graag nog wat vaker tegen Lewis racen”, voegde de kersverse wereldkampioen daaraan toe.

Norris had daarbij een aantal lovende woorden klaarliggen voor de Ferrari-coureur, die een dramatisch jaar achter de rug heeft. “Lewis heeft bewezen dat hij waarschijnlijk de beste aller tijden is. Iedereen weet dat als iemand zich kan herpakken na moeilijke jaren, het wel meneer Hamilton is, en ik zou graag vaker tegen hem racen.”

Met een wereldtitel op zak en een verdiende vakantie in het vooruitzicht, liet Norris stiekem doorschemeren dat hij meer wil dan één wereldtitel. De Brit wil zich namelijk meten met andere grootheden, die zelfs momenteel nog op de grid staan.

“Het is altijd een voorrecht om te mogen racen tegen iemand die de beste ter wereld is. Er zijn er genoeg van dat soort jongens. Je hebt Fernando (Alonso), Lewis, Max (Verstappen). Er zijn er veel van ons die in de voetsporen van die andere jongens willen treden. George (Russell) en Oscar (Piastri) zijn daar twee voorbeelden van, en er zijn nog zoveel andere coureurs op de grid.”