Hoewel Lando Norris de wereldkampioen van 2025 is geworden, lijkt Max Verstappen alsnog de publiekslieveling van het seizoen. Oud-coureur Christijan Albers sluit zich hier volledig bij aan, zo vertelt hij in de F1-podcast van De Telegraaf. Volgens hem is Verstappen een unieke mix van oud-kampioenen Ayrton Senna en Michael Schumacher.

Albers benadrukt dat Verstappen voor veel fans de échte kampioen van 2025 is. De Nederlander maakte na de zomerstop een indrukwekkende inhaalrace te maken en liep maar liefst 102 punten in op de leider in het kampioenschap, maar eindigde uiteindelijk twee punten achter Norris.

McLaren pakte de GP van Abu Dhabi goed aan

In de podcast van De Telegraaf spreekt Albers zich uit: "Na 23 races mogen ze ook wel eens iets goed doen. Het is heel simpel: ze hebben dit seizoen de beste auto gehad, al moet ik eerlijk zeggen dat ik vond dat Red Bull het echt goed voor elkaar had met Max. Ze gingen echt heel hard. Ik denk dat Red Bull in combinatie met Max gewoon ijzersterk was en beter was dan de McLarens, zowel in de race als in de kwalificatie."

'Verstappen is van een ander niveau'

Albers ziet dat Verstappen van een compleet ander niveau is vergeleken met de concurrentie. Hij legt zijn inzicht uit: "Hij is de enige die knokt, die vecht. Ik vind Verstappen eigenlijk een mix van Ayrton Senna en Michael Schumacher. Je ziet die agressiviteit van Schumacher, die angst die hij niet heeft om iemand er gewoon even naast te zetten. Je ziet de natuurlijke snelheid van Senna terug. Ik vind echt, als je gaat kijken naar het rijden, dat Max een van de beste coureurs is, misschien wel aller tijden, en zeker in zijn generatie", zo complimenteert de oud-coureur Verstappen.

"Als je ziet hoe hij onder druk presteert en hoe hij één is met die auto, en hoe hij zich voelt. Dat is een genot om naar te kijken. Ik volgde hem via de onboardcamera. Ja, weet je...', vervolgt Albers, 'er kan gewoon niemand met zo'n afstelling rijden als Verstappen. Hij heeft zo'n aparte rijstijl."

Vanaf volgend jaar rijdt Verstappen naast een nieuwe teamgenoot. De Nederlander rijdt dan Isack Hadjar, maar dat is niet het enige wat verandert binnen de werkomgeving van Verstappen. Zijn race-engineer Gianpiero Lambiase zou nadenken over een andere rol, terwijl teamadviseur Helmut Marko zijn pensioen heeft aangekondigd.