Oud-coureur oordeelt: "Verstappen is combinatie van Senna en Schumacher"

Hoewel Lando Norris de wereldkampioen van 2025 is geworden, lijkt Max Verstappen alsnog de publiekslieveling van het seizoen. Oud-coureur Christijan Albers sluit zich hier volledig bij aan, zo vertelt hij in de F1-podcast van De Telegraaf. Volgens hem is Verstappen een unieke mix van oud-kampioenen Ayrton Senna en Michael Schumacher

Albers benadrukt dat Verstappen voor veel fans de échte kampioen van 2025 is. De Nederlander maakte na de zomerstop een indrukwekkende inhaalrace te maken en liep maar liefst 102 punten in op de leider in het kampioenschap, maar eindigde uiteindelijk twee punten achter Norris. 

McLaren pakte de GP van Abu Dhabi goed aan

In de podcast van De Telegraaf spreekt Albers zich uit: "Na 23 races mogen ze ook wel eens iets goed doen. Het is heel simpel: ze hebben dit seizoen de beste auto gehad, al moet ik eerlijk zeggen dat ik vond dat Red Bull het echt goed voor elkaar had met Max. Ze gingen echt heel hard. Ik denk dat Red Bull in combinatie met Max gewoon ijzersterk was en beter was dan de McLarens, zowel in de race als in de kwalificatie."

'Verstappen is van een ander niveau'

Albers ziet dat Verstappen van een compleet ander niveau is vergeleken met de concurrentie. Hij legt zijn inzicht uit: "Hij is de enige die knokt, die vecht. Ik vind Verstappen eigenlijk een mix van Ayrton Senna en Michael Schumacher. Je ziet die agressiviteit van Schumacher, die angst die hij niet heeft om iemand er gewoon even naast te zetten. Je ziet de natuurlijke snelheid van Senna terug. Ik vind echt, als je gaat kijken naar het rijden, dat Max een van de beste coureurs is, misschien wel aller tijden, en zeker in zijn generatie", zo complimenteert de oud-coureur Verstappen.

"Als je ziet hoe hij onder druk presteert en hoe hij één is met die auto, en hoe hij zich voelt. Dat is een genot om naar te kijken. Ik volgde hem via de onboardcamera. Ja, weet je...', vervolgt Albers, 'er kan gewoon niemand met zo'n afstelling rijden als Verstappen. Hij heeft zo'n aparte rijstijl."

Vanaf volgend jaar rijdt Verstappen naast een nieuwe teamgenoot. De Nederlander rijdt dan Isack Hadjar, maar dat is niet het enige wat verandert binnen de werkomgeving van Verstappen. Zijn race-engineer Gianpiero Lambiase zou nadenken over een andere rol, terwijl teamadviseur Helmut Marko zijn pensioen heeft aangekondigd.

Ouw-sjagerijn

Posts: 19.016

Aan dit hele verhaal is te zien dat oud-coureur Christijan Albers helemaal geen Maxfan is.
Ik heb nog nooit iemand Max zó naar beneden zien halen.....

  • 1
  • 10 dec 2025 - 13:37
Reacties (5)

  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.016

    Aan dit hele verhaal is te zien dat oud-coureur Christijan Albers helemaal geen Maxfan is.
    Ik heb nog nooit iemand Max zó naar beneden zien halen.....

    • + 1
    • 10 dec 2025 - 13:37
    • Larry Perkins

      Posts: 62.039

      Christijan Albers is vooral fan van Christijan Albers...

      • + 0
      • 10 dec 2025 - 15:25
  • marcelf1fan

    Posts: 455

    Ik dacht altijd dat Max een combi van Jos Verstappen en Sophie Kumpen was?

    • + 1
    • 10 dec 2025 - 13:50
    • KiekisNL

      Posts: 2.194

      Mengelmoes van shumi, kumpen,verstappen kan ook.
      Je weet het niet, Jos en michal deelden vaker samen een jacht op vakantie in de jaren 95- tot zeker het ongeval.

      😶‍🌫️Dus wie weet wat ze nog meer deelden 🤐

      • + 0
      • 10 dec 2025 - 14:11
  • Larry Perkins

    Posts: 62.039

    Babbelbox Christijan Albers heeft opeens ook het licht gezien en roeptoetert nu wat velen al voor hem hebben verteld. Chapeau voor de open deur, maar waarschijnlijk staat zijn houdbaarheidsdatum op het spel...

    • + 0
    • 10 dec 2025 - 15:24

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
800
2
Mercedes
457
3
Red Bull Racing
426
4
Ferrari
382
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
80
8
Haas F1
73
9
Sauber
68
10
Alpine F1
22
Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.420
  • Podiums 126
  • Grand Prix 232
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
