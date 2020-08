Binotto probeert de krankzinnig slome Ferrari's te verklaren

Aan Ferrari-teambaas Mattia Binotto de zware (schier onmogelijke) taak om uit te leggen waarom zijn auto's zó bijzonder traag was in de eerste drie trainingen in Spa-Francorchamps. Tijdens de kwalificatie ging het iets beter, maar Ferrari komt veel snelheid tekort: P13 en P14.

Rode lantaarn

Sebastian Vettel reed in de derde training zelfs met de rode lantaarn, Leclerc wist zijn Ferrari met P.17 ook niet eens voor klanten-motoren van Magnussen, Grosjean en Raikkonen te klasseren.

Bodem lijkt dieper dan gedacht

Vrijdag zakte Ferrari al door de bodem, terwijl gedacht werd dat het dieptepunt al bereikt was toen de auto in Spanje op een ronde achterstad werd gezet. Het team staat er niet best voor, maar ook de andere Ferrari-aangedreven wagens lijken paardenkracht tekort te komen.

2019: Vermogen + enorme grip = winst

Vorig jaar was dat wel anders; toen leverde de Ferrari krachtbron zoveel vermogen dat de teams ook nog eens met meer downforce kon rijden: snel op het rechte stuk én in snelle bochten.

"Koude banden"

De kou in Spa-Francorchamps zou de boosdoener zijn. Een koude bandentemperatuur in combinatie met slecht omgaan met het rubber van Pirelli zorgt voor malheur bij de scharlaken rode bolides uit Italië. Dat beweert, althans, de teambaas.

“Het ligt aan de temperatuur in de banden. In zowel VT1 als VT2 konden wij het rubber niet op werktemperatuur krijgen”, zo geeft Binotto als verklaring voor het gemis aan snelheid. Volgens hem zijn de problemen logisch gevolg van het slecht omgaan met het rubber. De banden komen maar niet op temperatuur. “Daardoor kunnen wij de prestaties van de auto niet benutten”, vertelt hij aan de Italiaanse tak van Motorsport.

Ondertussen weet iedereen dat Ferrari kracht tekort komt, terwijl dat op Spa-Francorchamps juist erg nodig is. Vorig jaar nog wist Leclerc de race te winnen. De krachtbron leverde toen zoveel vermogen, dat het team ook genoeg ruimte had om de vleugels meer neerwaartse druk te doen laten geven. De Ferrari was op het rechte stuk én in de snelle bochten bijzonder rap.

Ferrari was tijdens de vrije training vrijdag maar liefst 1,3 seconde langzamer dan hun snelste tijd op de vrijdag in 2019. Terwijl alle teams al snel hun tijden van vorig jaar aanscherpten, bleef de Scuderia ver achter op hun eigen prestaties van vorig jaar.