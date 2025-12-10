Lando Norris is compleet uit zijn dak gegaan na het behalen van zijn eerste wereldtitel. De Brit zou samen met McLaren alle remmen los hebben gegooid in Abu Dhabi nadat hij zijn grootste triomf ooit bereikte. Volgens Britse media zou Norris maar liefst een ton besteed hebben op het kampioensfeest.

Tijdens de slotrace in Abu Dhabi stelde Norris zijn eerste wereldtitel veilig. Na een lang seizoen, waarin de 26-jarige verwikkeld was in een titelstrijd met Max Verstappen en teamgenoot Oscar Piastri, trok hij dan toch aan het langste eind. Met slechts een verschil van twee punten voor Verstappen, zal Norris voor altijd de F1-kampioen van 2025 zijn.

Norris pakt uit op kampioensfeest

Genoeg reden voor Norris dus om dat te vieren met McLaren, zijn vrienden en familie. En of de Brit dat gedaan heeft. Volgens het Britse The Sun heeft Norris na afloop van de race in Abu Dhabi een gigantisch feest georganiseerd.

‘Volgens ingewijden heeft Lando's team zijn groep zo snel mogelijk naar de locatie gebracht, nadat zijn oorspronkelijke feest in de Pearls & Caviar-bar in het Shangri-La Hotel vroegtijdig werd stopgezet’, aldus het Engelse medium. ‘Lando's familie en vrienden begonnen rond 21.00 uur met het feest in het Shangri-La, maar Lando arriveerde pas om 01.00 uur omdat hij nog zoveel interviews moest doen.’

Norris betaalt zich suf

En precies op dat feest zou de McLaren-coureur zijn portemonnee hebben getrokken. ‘Lando was de hele nacht in de zevende hemel. Zelfs het rommelige einde van zijn eerste feestje kon zijn humeur niet bederven. Het is een avond die niemand ooit zal vergeten, vooral niet degene die uiteindelijk de rekening betaalde. Tegen het einde van het feest was het bedrag ongeveer 100.000 pond.’

Toch moest Norris na afloop van zijn kampioensfeest nog even aan de bak voor McLaren. Door de afsluitende bandentest van Pirelli op het Yas Marina Circuit in Abu Dhabi, moest de kersverse wereldkampioen nog één keer dit jaar achter het stuur kruipen.