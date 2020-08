Horror-scenario bij Haas in België: motorwissel voor beide auto's tijdens kostbare trainingstijd

Romain Grosjean en Kevin Magnussen reden opgeteld slechts 27 ronden vrijdag tijdens de trainingen op het circuit van Spa-Francorchamps. Het kleine team overkwam het zwartste scenario dat een team kan treffen: net na de start van eerste vrije training blijkt dat beide motoren van hun auto’s moeten worden vervangen. Het vergt het uiterste van het team, terwijl kostbare tijd verloren gaat.

In de eerste training konden de Haas-auto's in het geheel geen rondetijd op de klokken zetten, tegen het einde van de tweede training konden Grosjean en Magnussen nog even de baan op. De twee eindigden stijf onderaan: 19e en 20e.

Het vervangen van beide Power Units is een mega-operatie voor het kleine team. De ellende begint als de eerste training nog maar net aan de gang is. Terwijl Grosjean over de boordradio klaagt dat hij geen vermogen heeft, blijkt de auto van Magnussen ook een niet gerelateerd probleem in zijn Ferrari-unit te hebben. Drukke uren dus voor het teampersoneel; het kleine team moet in korte tijd de beide Ferrari-motoren vervangen. Het ontnam de coureurs de mogelijkheid de auto af te stellen en ervaring op te doen op het lange circuit door de Ardennen. Grosjean verwacht dat het team dan ook hooguit kan rekenen op een plek tussen P.15 en P20. tijdens de kwalificatie.

Frustrerend

Veel van de kostbare trainingstijd moeten Magnussen en Grosjean toezien hoe hun monteurs en engineers druk bezig zijn met de verschillende problemen in de Ferrari-krachtbron. Het is vooral een frustrerende begin voor Haas, hoewel Grosjean in ieder geval tevreden was dat hij slechts 0.151 seconde achterbleef bij het tempo van Ferrari's Sebastian Vettel. Daarnaast zegt Grosjean dat hij denkt dat alle Ferrari-aangedreven teams PK's tekort komen op het rechte stuk. Al met al een horror-scenario, verre van ideaal begin van een Grand Prix weekend, zegt Grosjean.

“Een uitdagende vrijdag”, vat Grosjean samen. “Vooral voor de monteurs. Het is zuur als je in de ochtend de baan op gaat en direct moet constateren dat er een motorwissel nodig is. Het was voor iedereen een zware dag, vooral voor de monteurs. Dit soort problemen wil je al helemaal niet hebben aan beide auto’s in Spa, een circuit waar je echt wat goede kennis wilt opdoen tijdens de trainingen.”

Grosjean en Magnussen zouden een regendansje kunnen overwegen. Op een natte baan zullen zij wellicht minder last hebben van hun achterstand ten opzichte van de andere teams die wel trainingstijd benutten om auto's af te stellen.