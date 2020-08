Dorilton Capital betaalde 152 miljoen euro voor overname Williams

Volgens Bloomberg kostte de aankoop van het Williams-team de nieuwe eigenaren rond de 152 miljoen euro. Vorig jaar zakte het team helemaal weg achterin het veld en kondigde afgelopen vrijdag aan dat het is overgenomen door de particuliere investeringsmaatschappij Dorilton Capital.

Teambaas Claire Williams: "Dit is misschien het einde van een tijdperk voor Williams als een familiebedrijf, maar we weten dat het in goede handen is."

Bloomberg meldt dat het in New York gevestigde Dorilton Capital 152 miljoen euro betaalde voor Williams, waarvan 112 miljoen euro in handen van aandeelhouders kwam na aftrek van schulden en transactiekosten.

Leo Turrini, een Italiaanse insider van de F1, zei dat de deal 'het einde van een tijdperk' is. Hij schrijft op zijn website: "Onder degenen die Enzo Ferrari de 'garagisti' noemde, waren Frank Williams en Colin Chapman waarschijnlijk de beste. Ik denk dat de lange achteruitgang van het team wreed werd ingeluid door de Ayrton Senna-tragedie. Ik weet dat Williams daarna nog heeft gewonnen, maar er zijn afleveringen die de geschiedenis omleiden."

Hoewel een aantal personen in de paddock melden dat Claire Williams aan mag blijven als teambaas, zijn insiders ervan overtuigd dat zij binnen enkele weken niet meer op de circuits zal zijn en ook niet meer leiding zal geven aan het team.