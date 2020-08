Red Bull blijft agressief doorontwikkelen aan RB16 van Verstappen

Het jaar 2020 is voor Red Bull Racing niet begonnen zoals het team gehoopt had. Veel mensen zijn het alweer vergeten, maar op de laatste testdag van Max Verstappen in februari op het circuit in Barcelona, waar volgende week de Grand Prix van Spanje plaatsvindt, reed de Nederlander op een hardere compound band vrijwel exact dezelfde tijd als Mercedes.

Het gaf de burger moed en hoop aan het Oostenrijkse team dat het dit jaar eindelijk om de wereldtitel zou mee kunnen strijden en Max Verstappen zichzelf kan kronen als jongste wereldkampioen ooit. Niets van dat alles is dit jaar nog te zien geweest, na de dramatische seizoensstart waarbij het team in de eerste race in Oostenrijk nul punten scoorde.

Aerodynamische wijzigingen

Helmut Marko gaf gelijk aan dat het team agressief zal doorontwikkelen en heeft sindsdien vrijwel ieder raceweekend veel updates op de RB16 aangebracht van Verstappen en Albon. Ook dit weekend zijn er nieuwe onderdelen op de wagen gezet. Ontwerper Adrian Newey zou een nieuwe achtervleugel hebben ontworpen, zo meldt de Italiaanse versie van motorsport.

Een extra vleugel is ook aangebracht rondom de Halo, zodat de Honda-motor beter gekoeld kan worden. Een derde kleinere vleugel moet er tevens voor zorgen dat de lucht naar de achterkant van de auto helpt bij de downforce van de nieuwe achtervleugel.

De Nederlander zelf reageerde bij Ziggo op de nieuwe updates aan zijn wagen: "Ik heb vooral de nieuwe onderdelen getest. Je probeert overal tijd te vinden. Als er een nieuw onderdeel is brengen we dat meteen naar het circuit. Als het team denkt dat het beter is, moeten ze eerst uitvinden of het ook daadwerkelijk zo is. Als het langzamer is, dan gaat het van de wagen af. Als het sneller is maar niet goed voelt, zal er een aanpassing gemaakt worden."

Updates Grand Prix Spanje

Voor de Spaanse Grand Prix staan er opnieuw kleine aanpassingen te wachten aan de RB16 van Max Verstappen. Red Bull hoopt daar meer afstand te nemen van de teams die nu een bedreiging vormen voor de derde plek op de grid van de Nederlander, zoals Racing Point, Ferrari, McLaren en Renault.