Bottas pakt pole, Max Verstappen op harde band achter Hulkenberg

De polesitter voor de 70th Anniversary Grand Prix dit weekend op Silverstone luistert enigszins verrassend naar de naam Valtteri Bottas. Het lijkt niet zoveel uit te maken welke naam er op een Grand Prix geplakt wordt, de Mercedessen zijn oppermachtig. Daarachter is het echter verrassend Nico Hulkenberg die een van de beste uitgangsposities ooit heeft om eindelijk zijn welverdiende podium in de Formule 1 te halen. De Duitser versloeg Max Verstappen nipt voor P3, maar de Nederlander zal de race morgen op de harde band aanvangen na een verrassende keuze in Q2.

De kwalificatie voor de 70th Anniversary Grand Prix vond plaats op een zonovergoten en warm Silverstone. Aangezien Pirelli gekozen had om voor alle bandentypes een compound zachter dan vorige week mee te nemen waren, na de bandendramatiek van afgelopen weekend, wederom de banden essentieel in het halen van een goed resultaat in de kwalificatie en vooral ook belangrijk voor de strategie in de race van morgen.

Q1: Kwalificatiedrama Alfa-Romeo duurt voort, Kvyat verrassende uitvaller

Aangezien de Soft-compound heel lastig op temperatuur te krijgen was en nauwelijks sneller dan de Medium-compound kozen bijvoorbeeld beide Haas-coureurs ervoor om het in Q1 op de mediums te proberen. Uiteindelijk reed iedereen in de gevarenzone alsnog een rondje op de softs en dat leverde een inmiddels bekend beeld op. De Alfa Romeo’s eindigden namelijk weer stijf laatste in de kwalificaties met Giovinazzi voor Raikkonen. Verder haalde ook Nicholas Latifi en Kevin Magnussen, die in de vrije trainingen ook al veel moeite leek te hebben, de tweede kwalificatieronde niet. Verrassende uitvaller was Daniil Kvyat, maar de Rus liet zijn engineer weten dat hij het gevoel had dat er schade was aan de vloer van zijn auto, wat de tegenvallende snelheid, deels zou kunnen verklaren.

Q2: Max Verstappen start op harde band, Vettel wederom niet naar Q3

In Q2 gingen zoals verwacht meerdere teams op de mediums naar buiten, maar Max Verstappen reed zijn eerste run in het tweede kwalificatiedeel, zelfs op de harde banden. Hij reed daarmee echter naar een voorlopige vijfde tijd en na de eerste runs, waren het Grosjean, Hulkenberg, Sainz, Russell en Vettel die in de gevarenzone stonden. Max besloot ook geen poging meer te wagen zijn tijd te verbeteren, dus werd het afwachten wat de anderen konden in de tweede run.

Na verbeteringen van Gasly, Hulkenberg en Albon stond Max namelijk opeens op p8 en werd het toch nog even billenknijpen. De Nederlander kon echter opgelucht ademhalen, toen Esteban Ocon, Sebastian Vettel, Romain Grosjean, Carlos Sainz zich niet genoeg verbeterden tijdens hun tweede run. George Russell reed überhaupt maar één run en was daarin niet snel genoeg om Q3 te halen en dus start Max Verstappen de race morgen in de top tien op de harde band.