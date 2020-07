Sebastian Vettel naar Mercedes als Lewis Hamilton stopt

Sebastian Vettel is de laatste weken vrijwel elke dag in het nieuws. Sinds bekend is geworden dat Ferrari zijn contract niet wilde verlengen en de Duitser aan het eind van 2020 het team moet verlaten komen de speculaties in volle gang. Renault, Mercedes, Racing Point en Red Bull zijn allemaal ter sprake gekomen.

Ook Haas zou interesse hebben maar dat lijkt bijna een onmogelijke optie voor het Amerikaanse team. Het lijkt er nu sterk op dat Racing Point aan de haal gaat met de viervoudig wereldkampioen F1, omdat het Mercedes-motoren heeft, een Mercedes-chassis en volgend jaar komt er meer budget vrij vanwege Aston Martin.

Macht van Toto Wolff

Er lijkt echter nog een andere reden in het spel te zijn gekomen. De macht van Toto Wolff in de Formule 1 heeft zich de afgelopen jaren flink uitgebreid. De Oostenrijker is aandeelhouder van het Mercedes F1-team waar hij teambaas is, bezit aandelen Aston Martin en zou ook weer aandelen in Williams hebben gekocht. Daarbij is hij ook manager van diverse coureurs zoals George Russell.

Vettel vervangt Hamilton

Sebastian Vettel heeft er nooit een geheim van gemaakt graag voor Mercedes te willen rijden maar het Duitse team heeft aangegeven door te gaan met Lewis Hamilton en Valtteri Bottas. Vettel voerde wel gesprekken met Wolff maar die lijken in eerste instantie te gaan over Aston Martin maar er is nog een reden.

Het aflopende contract van Bottas bij Mercedes staat op het punt van verlengen, maar over Hamilton is nog niets bekend. Daar zit precies het punt waarop Toto Wolff schijnbaar in de bres is gesprongen. Wolff weet nog al te goed dat Nico Rosberg wereldkampioen werd in 2016 en nog geen maand later zijn afscheid aankondigde. Mercedes zat daardoor met een probleem en moest plots op zoek naar een nieuwe tweede coureur. Die vonden ze uiteindelijk bij Williams in Valtteri Bottas.

Wolff zou intern hebben laten weten rekening te houden met een eventueel vertrek van Hamilton en dat hij stopt met F1. Door Vettel te contracteren bij Racing Point / Aston Martin, die rijden met een Mercedes-motor en waarvan Wolff eigenaar is, geeft het zowel Vettel als Mercedes de kans om direct door te schakelen als Hamilton inderdaad plots stopt bij het Duitse team.

De Mercedes-teambaas kan op die manier meteen een vervanger in huis halen, een viervoudig wereldkampioen en Duitse coureur die zelf dolgraag voor een Duits team wil rijden. Dat lijkt het plan te zijn van Toto Wolff, waarvan Sebastian Vettel op de hoogte zou zijn.