Haas: "Samenwerking Mercedes-Racing Point zou iets kunnen zijn voor ons"

Racing Point zorgde begin dit jaar voor opschudding in de F1-paddock. De wagen waarmee het team rijdt is roze, maar opvallender was het ontwerp van de wagen. Het lijkt een complete kopie van de Mercedes W10 van 2019 waarmee Lewis Hamilton voor de zesde keer wereldkampioen werd.

Sinds vorige week hangt er een donkere wolk boven de wagen van Racing Point door het protest van Renault. De uitspraak zal een belangrijk gegeven worden voor de toekomst; wordt het protest afgewezen dan kan dit betekenen dat er meer klantenauto's gekocht gaan worden van topteams. Wordt het protest van Renault gegrond verklaard dan zullen zowel Racing Point alsmede Mercedes een probleem hebben. De gevolgen daarvan zijn echter nog niet duidelijk.

McLaren en Haas niet met elkaar eens

Renault wordt gesteund door een aantal andere teams in het protest, waaronder McLaren. Teambaas Andreas Seidl is van mening dat het niet bij de sport F1 hoort om pakketten te kopen en ermee te racen.

Haas heeft het dit jaar echter moeilijk en denkt er nu serieus over na om dezelfde route te bewandelen, zo gaf teambaas Steiner aan. De Italiaan zei hierover in Hongarije: "Op dit moment hebben we geen plannen maar het biedt zeker mogelijkheden voor de toekomst. We zullen hierdoor opnieuw geld moeten investeren in het team maar het is nu niet de juiste tijd om geld te investeren. Dit is financieel een heel slecht jaar voor ons dus om nu geld te investeren is iets wat onmogelijk is voor ons."

"We zijn blij met het businessmodel dat we op dit moment hebben, dat werkt voor ons. Misschien moeten we echter meer richting een samenwerking gaan met Ferrari zoals Mercedes en Racing Point dat op dit moment doen."