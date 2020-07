Renault protesteert tegen Racing Point met roze Mercedes

Renault heeft bekend gemaakt officieel protest te hebben ingediend tegen de roze Mercedes van Racing Point. Vanaf het begin van het jaar toen Racing Point de RP20 presenteerde waren er vragen over de legaliteit van de wagen aangezien het een exacte kopie is van de Mercedes uit 2019.

Concurrentie betwisten of dit allemaal mag en nu is Renault het team dat als eerste protest ingediend heeft. Het Franse team gaf de volgende verklaring af: "We bevestigen dat het Renault F1-team een verzoek heeft ingediend bij de stewards van de race voor opheldering over de wettigheid van de Racing Point RP20. We hebben geen verdere opmerkingen over deze kwestie totdat de stewards tot een besluit zijn gekomen."

Jaloerse concurrentie

Racing Point kent een goede seizoensstart, zoals na de wintertesten in Barcelona ook was verwacht. Vorige week tijdens de eerste race scoorde Sergio Perez 8 punten, net als vandaag tijdens de tweede race. Lance Stroll scoorde vorige week geen punten maar vandaag 6, waardoor het totaal uit komt op 22. Hiermee neemt Racing Point de vierde plek in voor het kampioenschap voor de constructeurs.

Renault daarentegen kent een vrij matige start. Hoewel het soms vooraan in de tijdenlijsten staat en zelf roept tevreden te zijn, spreekt het puntenaantal iets anders. Vorige week scoorde Esteban Ocon 4 punten, vandaag deed Ricciardo hetzelfde, waardoor het totaal 8 punten is en staat het Franse team op de zesde positie in het kampioenschap.

Het zal nu afwachten zijn hoe de stewards hiermee omgaat en wat de eventuele gevolgen zouden zijn. Zodra er meer bekend is zullen we dit artikel updaten en melden.

Update 21:00

Journalist Albert Fabrega meldt dat het protest gegrond is verklaard en dat de FIA nu verder onderzoek gaat doen naar de legaliteit van de RP20.