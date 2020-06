Valtteri Bottas maakt zich niet druk over contract

Valtteri Bottas heeft tot nu toe ieder jaar een éénjarig contract getekend bij Mercedes. De Fin houdt vol dat hij zich nergens zorgen over hoeft te maken, ondanks het feit dat hij het uitgestelde 2020-seizoen ingaat zonder een contract voor volgend jaar. Mika Hakkinen, onderdeel van het Finse managementteam, benadrukt dat de Mercedes-coureur zich heeft voorbereid op een zeer hoog fysiek en psychologisch niveau om Lewis Hamilton in 2020 te verslaan.

Er wordt gespeculeerd dat de 30-jarige Bottas in 2021 zal worden vervangen door George Russell. De Mercedes-coureur staat soms te kijken van al die geruchten: "Soms verbaast het me dat, hoewel we geen races hebben gedaan, er nog steeds gespeculeerd wordt. Er is veel beweging geweest bij de andere teams, maar er is niets om je zorgen over te maken. Sommige teams of coureurs hebben mogelijk verschillende deadlines voor het nemen van beslissingen en afspraken, of er nu races zijn of niet. Zolang ik kan rijden, kunnen we later alsnog kijken wat er gebeurt."

Bottas is in verband gebracht met een stoeltje van Renault die door Daniel Ricciardo moet worden verlaten, maar hij houdt vol dat dergelijke geruchten altijd een deel van de sport zijn.