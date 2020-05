Peter Aleshin: "De Formule 1 is geen sport meer, maar een theatershow"

Dat de Formule 1 om veel geld en de beroemdheid ging was al duidelijk, maar er wordt natuurlijk ook geracet met de beste en snelste bolides. De auto’s worden bestuurd door de beste coureurs of coureurs die betalen voor een stoeltje. Volgens de baas van het Russische SMP Racing is de koningsklasse 'een show' in plaats van een sport.

SMP Racing, wat onder leiding staat van de SMP bank van Boris Rotenberg, is geen onbekende in de autosport. Ze zijn actief in veel autosportcategorieën en is sponsor van voormalig Formule 1-coureur Sergey Sirotkin, die uitkwam voor Williams.

De baas van het juniorprogramma van SMP vindt de Formule 1 geen autosport meer, maar een theatershow. "Ik ben geen grote fan van de Formule 1 in zijn moderne vorm", vertelde Peter Aleshin aan Sportbox.

"Naar mijn persoonlijke mening is dit de serie met de kleinste sportcomponent. Het is meer een show. Ja, de meeste coureurs zitten op een zeer hoog niveau, maar aangezien de middelen van de teams zo verschillend zijn, is het niet nodig om over een serieuze competitie te praten.”

Gevechten niet interessant genoeg

Volgens Aleshin is alleen de onderlinge strijd interessant, want de teams zijn niet echt aan elkaar gewaagd. "Je kunt alleen serieus praten over rivaliteit binnen teams. Het zal bijvoorbeeld heel interessant zijn of Carlos Sainz zichzelf kan bewijzen bij Ferrari. Wat de resultaten in het algemeen betreft, ik acht het niet waarschijnlijk dat we serieuze veranderingen zullen zien. Ik wacht tot de Formule 1 de regels radicaal verandert zodat er standaardauto's verschijnen", zo zei Aleshin, wiens zoon de Russische coureur Mikhail Aleshin is.