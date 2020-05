Surer: "Geen toekomst meer voor Sebastian Vettel bij Ferrari"

Sebastian Vettel zou er verstandig aan doen om het team van Ferrari na dit jaar te verlaten. Dat is de visie van oud-coureur Marc Surer. De Zwitser, goed voor 82 Grand Prix-starts en tegenwoordig analist, denkt dat Vettel het binnen Ferrari aflegt tegen Charles Leclerc. De viervoudig wereldkampioen kan beter zijn geluk elders beproeven, bijvoorbeeld bij Mercedes. Het contract van Vettel bij Ferrari loopt na dit jaar af.

Surer deelde aan F1-Insider.com mede: "In mijn ogen zou een transfer naar Mercedes ideaal zijn voor Vettel. Ik zie geen toekomst meer voor hem bij Ferrari. Het lijkt dan misschien of hij de confrontatie met Charles Leclerc ontvlucht, maar dat is men snel vergeten als hij de titel wint met Mercedes. Voor Mercedes is Vettel wellicht ook de moeite waard. Een Duitser aan de wereldtitel helpen kan de marketing in eigen land een impuls geven. Nico Rosberg was de vorige en die stopte meteen nadat hij het kampioenschap op zijn naam had geschreven."

Maar zou Lewis Hamilton dat zien zitten, iemand als Sebastian Vettel naast zich bij Mercedes in plaats van een duidelijke tweede viool? Surer meent van wel. "Ik denk niet dat Lewis daar moeite mee zou hebben. Ik heb sowieso de indruk dat Hamilton de handdoek in de ring gooit en stopt zodra hij nog een titel op zak heeft. De laatste tijd laat hij zich nogal kritisch uit over de Formule 1 als geheel en omgeving, daarom heb ik dat vermoeden."

Crisis

Het silly season in de Formule 1 is een beetje naar de achtergrond verdreven door de uitbraak van het coronavirus en de daarmee gepaard gaande economische crisis. Die komt ook bij de teams hard aan, denkt Surer. De Zwitser vreest voor het lot van diverse renstallen. "Haas F1 Team is het meest in gevaar. Gene Haas heeft de Formule 1 niet nodig, hij doet het vanuit een passie. Maar ook die passie kent grenzen. Als hij het zich niet langer kan veroorloven, zal hij niet aarzelen om de stekker uit het Formule 1-project te trekken."

"Daar wil ik nog Williams en het voormalige Sauber-team, dat tegenwoordig als Alfa Romeo door het leven gaat maar nog onder hetzelfde bewind valt, aan toevoegen. Zelfs het opleidingsteam van Red Bull, Alpha Tauri, bevindt zich in de gevarenzone. Dietrich Mateschitz gaat niet eeuwig de tekorten aanvullen. McLaren, Renault en Racing Point/Aston Martin zitten financieel in de middenmoot. Over Ferrari, Mercedes en Red Bull Racing maak ik me geen zorgen", aldus Surer.