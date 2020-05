'Williams en Haas F1 kunnen ten onder gaan in deze crisis'

De Formule 1 dreigt teams te verliezen als de coronacrisis nog lang aanhoudt. Bij de kleinere renstallen staat het water tot aan de lippen en de in de koningsklasse van de autosport actieve automerken grijpen deze situatie misschien aan om uit de Formule 1 te stappen. Oud-coureur Ralf Schumacher durft eigenlijk voor geen van de teams zijn hand in het vuur te steken.

Voor teams als Williams en Haas F1 is de nood volgens hem het hoogst. Ralf Schumacher zegt daarover in Bild: "We zijn niet ver verwijderd van een situatie waarin teams om zullen vallen. Als het seizoen niet snel begint, dan weet ik niet hoe Williams het gaat overleven. Of Haas F1, dat volgens het Amerikaanse principe van hire and fire werkt. Deze teams kunnen ten onder gaan in deze crisis, al voorzie ik niet alleen problemen voor de kleintjes."

"Ik geloof dat het zeker mogelijk is dat autofabrikanten hun conclusies trekken en aan het eind van het jaar de Formule 1 vaarwel zeggen om geld te besparen. Dat gebeurde tien jaar geleden bijvoorbeeld met BMW, dus die mogelijkheid bestaat altijd. Al zie ik Mercedes niet zo snel besluiten om de Formule 1 te verlaten, gezien het succes dat ze de voorbije jaren hebben geboekt."

Klantenauto's

Red Bull Racing-teambaas Christian Horner en Ferrari-collega Mattia Binotto opperden om tijdelijk volledige klantenauto's toe te staan, om de kosten voor de kleine teams te drukken. Ralf Schumacher is voorstander. "Een briljant idee. Een team als Williams komt beter voor de dag als ze gewoon een wagen van Red Bull Racing kopen in plaats van zelf een bolide te bouwen. En het scheelt ze ook nog eens een hoop uitgaven."