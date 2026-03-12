De Formule 1 dreigt volgens Ralf Schumacher een verkeerde richting in te slaan. De voormalig Grand Prix-winnaar waarschuwt dat de huidige hybride-technologie het pure racen steeds meer verdringt. In plaats van het instinct en de durf van de coureur, zouden algoritmes en energiebeheer steeds vaker de doorslag geven.

In de podcast Backstage Boxengasse uit Schumacher zijn zorgen over de ontwikkeling van de sport. Volgens de Duitser dreigt de essentie van het racen verloren te gaan doordat techniek steeds meer het verschil maakt, vooral in snelle bochten.

‘Moed van de coureur wordt minder belangrijk’

Schumacher ziet dat coureurs tegenwoordig minder zelf bepalen hoe hard ze door een bocht gaan. Volgens hem wordt dat steeds vaker gestuurd door de techniek in de auto.

“Je ziet coureurs een snelle bocht naderen terwijl ze vol gas blijven rijden, maar ondertussen knijpt de motor automatisch het vermogen af om de batterij op te laden”, legt Schumacher uit. “Dat is precies waar Fernando Alonso ook op doelde: op zo’n moment zou in theorie zelfs de kok van het team met die auto kunnen rijden.”

Daarmee verliest volgens Schumacher een belangrijk element van de sport zijn waarde. “De moed van een coureur – zoals we die kennen van iemand als Max Verstappen – maakte vroeger het verschil. Nu wordt dat steeds vaker geneutraliseerd door technologie.”

Schumacher vreest verkeerde richting voor F1

De Duitser ziet bovendien een bredere ontwikkeling die hem zorgen baart. Volgens hem verschuift de Formule 1 steeds meer richting geregisseerd spektakel, waarbij kunstmatige inhaalacties belangrijker worden dan puur racetalent.

“De vraag is welke kant we op willen”, stelt Schumacher. “Accepteren we deze richting omdat inhalen met zulke aerodynamische auto’s moeilijk is, of willen we dat het talent van de coureur weer centraal staat?”

Volgens hem staat de sport op een cruciaal punt. “Formule 1 hoorde altijd de plek te zijn waar de beste coureur in de beste auto wint. Maar ik heb het gevoel dat we daarvan wegdrijven. En eerlijk gezegd: dat is geen ongevaarlijke ontwikkeling voor de sport.”