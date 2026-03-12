user icon
Schumacher ziet Verstappen in het nadeel: "Iedereen kan zo rijden"

Schumacher ziet Verstappen in het nadeel: "Iedereen kan zo rijden"

De Formule 1 dreigt volgens Ralf Schumacher een verkeerde richting in te slaan. De voormalig Grand Prix-winnaar waarschuwt dat de huidige hybride-technologie het pure racen steeds meer verdringt. In plaats van het instinct en de durf van de coureur, zouden algoritmes en energiebeheer steeds vaker de doorslag geven.

In de podcast Backstage Boxengasse uit Schumacher zijn zorgen over de ontwikkeling van de sport. Volgens de Duitser dreigt de essentie van het racen verloren te gaan doordat techniek steeds meer het verschil maakt, vooral in snelle bochten.

‘Moed van de coureur wordt minder belangrijk’

Schumacher ziet dat coureurs tegenwoordig minder zelf bepalen hoe hard ze door een bocht gaan. Volgens hem wordt dat steeds vaker gestuurd door de techniek in de auto.

“Je ziet coureurs een snelle bocht naderen terwijl ze vol gas blijven rijden, maar ondertussen knijpt de motor automatisch het vermogen af om de batterij op te laden”, legt Schumacher uit. “Dat is precies waar Fernando Alonso ook op doelde: op zo’n moment zou in theorie zelfs de kok van het team met die auto kunnen rijden.”

Daarmee verliest volgens Schumacher een belangrijk element van de sport zijn waarde. “De moed van een coureur – zoals we die kennen van iemand als Max Verstappen – maakte vroeger het verschil. Nu wordt dat steeds vaker geneutraliseerd door technologie.”

Schumacher vreest verkeerde richting voor F1

De Duitser ziet bovendien een bredere ontwikkeling die hem zorgen baart. Volgens hem verschuift de Formule 1 steeds meer richting geregisseerd spektakel, waarbij kunstmatige inhaalacties belangrijker worden dan puur racetalent.

“De vraag is welke kant we op willen”, stelt Schumacher. “Accepteren we deze richting omdat inhalen met zulke aerodynamische auto’s moeilijk is, of willen we dat het talent van de coureur weer centraal staat?”

Volgens hem staat de sport op een cruciaal punt. “Formule 1 hoorde altijd de plek te zijn waar de beste coureur in de beste auto wint. Maar ik heb het gevoel dat we daarvan wegdrijven. En eerlijk gezegd: dat is geen ongevaarlijke ontwikkeling voor de sport.”

2014 all over again. En dit scenario lag al in de lijn der verwachting toen men vorig jaar al speculeerde dat Mercedes veruit de beste krachtbron zou zijn. Tuurlijk op papier bepaalt de FIA dat de klanten dezelfde hardware moeten krijgen maar qua software is het in realiteit een groot grijs gebied.

    Het gaat nog gekker worden, andere Mercedes klantenteams beginnen zich af te vragen of de software die zij bij de auto hebben wel hetzelfde is als die van Het Mercedesteam van Toto, haha, wat een poppenkast, Toto lijkt de 'besturing' in handen te hebben om andere klantenteams op afstand te houden.

      2014 all over again. En dit scenario lag al in de lijn der verwachting toen men vorig jaar al speculeerde dat Mercedes veruit de beste krachtbron zou zijn. Tuurlijk op papier bepaalt de FIA dat de klanten dezelfde hardware moeten krijgen maar qua software is het in realiteit een groot grijs gebied. Toto zit weer precies in de positie waarin hij destijds ook zat, aan het hoofd van het beste team en met de regie over de klantenteams.. F1 zit weer ouderwets vol met conflicterende belangen en competitievervalsing... Gelukkig maar dat het racen op de baan wel mooi is... oh wacht

    Geen woord aan gelogen. Voor wat betreft de aerodynamica zijn de wagens laatste decennia veel te complex geworden en genereren veel teveel vuile lucht, door die evolutie moet men wel grijpen naar DRS / actieve aero om nog iets van verschuivingen op de baan te hebben, gevolg zijn de kunstmatige inhaalacties. Historisch beweegt de f1 altijd in cycli en je zou zeggen dat het tijd wordt om terug te grijpen naar wagens met versimpelde aero want de lessen liggen in het verleden. Tuurlijk waren die wagens veel minder stabiel maar het moet niet zo zijn dat F1 enkel op technologisch vlak het laatste van het laatste moet zijn, F1 staat ook voor de beste coureurs ter wereld.. In het verleden is ook niet altijd de beweging alleen maar 'vooruit' geweest, men heeft vaker vooruitstrevende zaken in de ban gedaan omwille van het racen, zoals de geavanceerde rijdershulp systemen jaren 90.. Ik denk dat we nu weer op zo'n punt staan, deze weg verder, met als gevolg dat het racen verder wordt gesloopt, of een paar stappen terug zetten...

      Kijk de oplossing is simpel. LM wil maximaal rendement van hun investering, dus die moeten nu de boel verkopen aan de sjeiks. De sjeiks hebben maar 1 belang en dat is 'keep oil alive and relevant' en die gaan die elektrische rommel verbieden en introduceren verplicht de V10's met een simpeler aero pakket. Job done.

      Zou top zijn, liever de sjeiks dan de Yanks, en dan Bernie terug aan het roer (die man gaat toch nog 50 jaar mee)

      Yep en een ander voordeel is dat Bernie de social media de nek omdraait, want hij gelooft nog steeds niet in internet

    Eigen schuld, dikke bult. Moeten ze maar niet op Ben Sulayem stemmen.

    Dit is tevens aflevering 531 van: Hoe krijgen we de naam Verstappen in het verhaal als de bron die zelf niet noemt?

      "De moed van een coureur – zoals we die kennen van iemand als Max Verstappen – maakte vroeger het verschil. Nu wordt dat steeds vaker geneutraliseerd door technologie."

      Ach je hebt altijd van die lui die te pas en te onpas de naam Max Verstappen noemen, zelfs wanneer die naam helemaal niet relevant is voor de strekking van het verhaal.

      Even iets van heel andere orde, zit eraan te denken om straks weer eens Max Verstappen wat in de tuin te werken, het is droog en Max Verstappen het zonnetje schijnt dus het is nu de tijd om het Max Verstappen weer netjes te maken.

      Wat f(1)orum zegt: het is letterlijk een quote van Ralf. Lezen blijft een vak.

    Dit verhaal duikt telkens op door je jaren heen.
    Naar mate je terug gaat in de tijd waren de auto’s moeilijker bestuurbaar.
    Vergelijk de auto van Senna in de jaren 80 met de auto’s van vorig jaar of vanaf 2014. Vergeleken daarmee reden da latere auto’s op rails.
    Desondanks maakten telkens de coureurs het verschil, maar werd/wordt per regelaanpassing steeds minder.
    En coureurs en kijkers zijn er ook vrij in om over te stappen naar andere klasses.

