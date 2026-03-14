Lewis Hamilton heeft zich tevreden getoond na zijn derde plaats in de kwalificatie voor de Grand Prix van China. De Ferrari-coureur moest nipt zijn meerdere erkennen in de snelle Mercedes-bolides, maar zag tegelijk duidelijke progressie bij zijn team na de Sprint eerder op de dag.

Hamilton sprak van een lastige sessie onder moeilijke omstandigheden, maar was vooral blij dat Ferrari weer iets dichter bij de top wist te komen.

Hamilton prijst Ferrari na moeilijke kwalificatie

Volgens Hamilton speelde de wind een grote rol tijdens de kwalificatie, waardoor het moeilijk was om een perfecte ronde neer te zetten. Toch wist de Brit zich knap op de tweede startrij te plaatsen.

“Het was een bijzonder lastige kwalificatie”, vertelde Hamilton na afloop. “De wind maakte het echt tricky en het was niet eenvoudig om de wagen perfect af te stellen. Maar Charles reed sterke rondes en ook de Mercedes-jongens waren indrukwekkend snel.”

De zevenvoudig wereldkampioen benadrukte daarnaast dat hij blij is met de vooruitgang die Ferrari heeft geboekt. “Ik ben gewoon heel dankbaar dat ik hier tussen deze jongens mag staan. Ze zijn dit seizoen enorm snel en daarom is het positief dat we dankzij het werk van de ingenieurs tijdens de pauze na de Sprint toch weer wat dichterbij zijn gekomen.”

Hamilton hoopt op nieuwe kans in de race

Voor de race van zondag verwacht Hamilton opnieuw een stevige strijd. Toch kijkt hij met vertrouwen vooruit, mede door de lessen die Ferrari al tijdens de Sprint heeft kunnen trekken.

“Het wordt zonder twijfel opnieuw een uitdaging, maar dat hoort er ook bij”, aldus Hamilton. “We hebben veel geleerd van de Sprint en hopelijk zijn de omstandigheden morgen iets rustiger dan vandaag.”

Hamilton mikt er vooral op om het gat naar de Mercedes-coureurs verder te verkleinen. “Dat blijft het doel: proberen om het verschil met die jongens te dichten. Als dat lukt, kunnen we er een heel leuke race van maken.”