Hamilton wil Mercedes verslaan met Ferrari: "Wordt zeker leuk"

Lewis Hamilton heeft zich tevreden getoond na zijn derde plaats in de kwalificatie voor de Grand Prix van China. De Ferrari-coureur moest nipt zijn meerdere erkennen in de snelle Mercedes-bolides, maar zag tegelijk duidelijke progressie bij zijn team na de Sprint eerder op de dag.

Hamilton sprak van een lastige sessie onder moeilijke omstandigheden, maar was vooral blij dat Ferrari weer iets dichter bij de top wist te komen.

Hamilton prijst Ferrari na moeilijke kwalificatie

Volgens Hamilton speelde de wind een grote rol tijdens de kwalificatie, waardoor het moeilijk was om een perfecte ronde neer te zetten. Toch wist de Brit zich knap op de tweede startrij te plaatsen.

“Het was een bijzonder lastige kwalificatie”, vertelde Hamilton na afloop. “De wind maakte het echt tricky en het was niet eenvoudig om de wagen perfect af te stellen. Maar Charles reed sterke rondes en ook de Mercedes-jongens waren indrukwekkend snel.”

De zevenvoudig wereldkampioen benadrukte daarnaast dat hij blij is met de vooruitgang die Ferrari heeft geboekt. “Ik ben gewoon heel dankbaar dat ik hier tussen deze jongens mag staan. Ze zijn dit seizoen enorm snel en daarom is het positief dat we dankzij het werk van de ingenieurs tijdens de pauze na de Sprint toch weer wat dichterbij zijn gekomen.”

Hamilton hoopt op nieuwe kans in de race

Voor de race van zondag verwacht Hamilton opnieuw een stevige strijd. Toch kijkt hij met vertrouwen vooruit, mede door de lessen die Ferrari al tijdens de Sprint heeft kunnen trekken.

“Het wordt zonder twijfel opnieuw een uitdaging, maar dat hoort er ook bij”, aldus Hamilton. “We hebben veel geleerd van de Sprint en hopelijk zijn de omstandigheden morgen iets rustiger dan vandaag.”

Hamilton mikt er vooral op om het gat naar de Mercedes-coureurs verder te verkleinen. “Dat blijft het doel: proberen om het verschil met die jongens te dichten. Als dat lukt, kunnen we er een heel leuke race van maken.”

  • Davidof

    Posts: 29

    Ben nooit een fan van Hamilton geweest en ook echt geen Ferrari fan. Maar toen Hamilton naar Ferrari ging vond ik dat op één of andere manier wel een hele gave combinatie. Teleurstellend was het dan ook vorig jaar om Hamilton zo te zien worstelen, hij leek het plezier echt kwijt te zijn. En nu vind ik het dan eigenlijk ook wel heel mooi om te zien hoe hij weer plezier lijkt te vinden in het racen. Wie weet wordt het dan toch alsnog de hele gave combinatie.

    • + 0
    • 14 maa 2026 - 09:43

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.545
  • Podiums 132
  • Grand Prix 233
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 7 jan 1985 (41)
  • Geb. plaats Tewin, Groot Brittannië
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
Bekijk volledig profiel

