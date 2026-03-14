Verstappen kan weinig maken van 'onbestuurbare' RB22: "Waardeloos"

Max Verstappen kende wederom een desastreuze kwalificatiesessie voor de Grand Prix van China. De Nederlander kwam niet verder dan een achtste startplek in Shanghai en maakt op die manier geen enkele aanspraak op de overwinning. Na afloop oogde de viervoudig wereldkampioen van Red Bull Racing radeloos.

Verstappen kende al een hele moeizame sprintkwalificatie en sprintrace in China. Tijdens de sprint kende hij een dramatische start, viel heel veel plekken terug en kwam uiteindelijk als negende over de finish. Vervolgens voerde Red Bull wat veranderingen door aan de RB22 voor de kwalificatie, maar ook dat mocht niet baten. 

Meer over Max Verstappen 'Formule 1 luistert naar Verstappen en overweegt regelwijzigingen'

'Formule 1 luistert naar Verstappen en overweegt regelwijzigingen'

9 maa
 Geen logistieke problemen voor Verstappen: Reis naar Melbourne verloopt voorspoedig

Geen logistieke problemen voor Verstappen: Reis naar Melbourne verloopt voorspoedig

2 maa

Verstappen en Red Bull zijn het kwijt

Na een achtste startplek te hebben veroverd, had Verstappen weinig goede woorden klaarliggen voor de zaterdag in China. "Ook weer helemaal waardeloos", zo klonk het tegenover Viaplay. "Ja, best wel veel veranderd, maar maakt allemaal niks uit. Hetzelfde probleem als gister nog. Geen grip, geen balans", voegde Verstappen daar zonder enige raad aan toe. 

"Het is totaal niet fijn, totaal geen balans ook. Ik weet ook niet wat ik er echt van moet maken. Het is gewoon totaal niet fijn om te rijden. Je kan er ook gewoon niks van maken eigenlijk", zo sloot hij uiteindelijk af. 

Het wordt een lange race voor Verstappen

Andrea Kimi Antonelli greep voor het eerst pole position in zijn carrière met teamgenoot George Russell naast zich. Daarachter volgen de Ferrari's van Lewis Hamilton en Charles Leclerc op P3 en P4 en de McLarens van Oscar Piastri en Lando Norris maakten de top-6 compleet. Maar daarachter pas volgt Verstappen die ook nog eens Pierre Gasly voor zich heeft op P7. Het is dus duidelijk dat Red Bull zich momenteel niet kan meten met de top in de Formule 1.

Om 08:00 uur Nederlandse tijd zal de race van start gaan in China. Wellicht dat Red Bull nog iets kan vinden om Verstappen en Isack Hadjar een tandje harder te laten gaan.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing GP China 2026

Reacties (8)

Login om te reageren
  • vosje1991

    Posts: 464

    11 jaar F1 en je rijft weer op je Toro Rosso plekken

    • + 2
    • 14 maa 2026 - 09:53
  • Astfgl

    Posts: 983

    Dit gaat een lang jaar worden voor Max.

    • + 0
    • 14 maa 2026 - 09:54
  • Erwinnaar

    Posts: 5.562

    Tja kruimeljaar wordt het met uitschieters naar p4 of p5.

    • + 0
    • 14 maa 2026 - 09:59
  • Rimmer

    Posts: 13.196

    Al het absolute top personeel rent weg en iedereen ziet het team
    In elkaar zakken maar Max wist het allemaal beter. Heel goed, maar stop maar met janken en zeuren Max. Je wilde dit 100% zelf.
    Ik blijf het gewoon herhalen. Schouders eronder en voor spek en bonen meedoen. Nog maar 9 maanden en dan is het weer voorbij.
    Volgend jaar lekker vechten voor p6.

    • + 3
    • 14 maa 2026 - 10:04
    • Erwinnaar

      Posts: 5.562

      Ik vind het een irritant mannetje met de interviews, mimiek, houding etc.

      Uiteraard is het een winner en kan je zeggen dat het teleurstelling is.

      Noem het verwend gedrag, het komt niet over als teambuilder (als Schumacher) of we gaan ervoor mentaliteit.

      Hij weet het 75000000 x beter.

      • + 0
      • 14 maa 2026 - 10:09
    • Schumi-NR1

      Posts: 1.528

      Makkelijk zeggen nu dat Mercedes er bovenuit steekt. Dat hij had moeten overstappen.

      Bij Verstappen telt loyaliteit mee en hij heeft al bereikt in zijn carrière wat hij wou.

      • + 0
      • 14 maa 2026 - 10:11
    • TheStijg

      Posts: 4.026

      @rimmer: wát wist Max beter?

      • + 0
      • 14 maa 2026 - 10:12
  • Skimi

    Posts: 1.110

    Meer mensen die op F1tv geen onboards kunnen kijken? In Australie nog wel, in China nog geen 1

    • + 0
    • 14 maa 2026 - 10:11

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.453
  • Podiums 127
  • Grand Prix 234
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

