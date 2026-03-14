Max Verstappen kende wederom een desastreuze kwalificatiesessie voor de Grand Prix van China. De Nederlander kwam niet verder dan een achtste startplek in Shanghai en maakt op die manier geen enkele aanspraak op de overwinning. Na afloop oogde de viervoudig wereldkampioen van Red Bull Racing radeloos.

Verstappen kende al een hele moeizame sprintkwalificatie en sprintrace in China. Tijdens de sprint kende hij een dramatische start, viel heel veel plekken terug en kwam uiteindelijk als negende over de finish. Vervolgens voerde Red Bull wat veranderingen door aan de RB22 voor de kwalificatie, maar ook dat mocht niet baten.

Verstappen en Red Bull zijn het kwijt

Na een achtste startplek te hebben veroverd, had Verstappen weinig goede woorden klaarliggen voor de zaterdag in China. "Ook weer helemaal waardeloos", zo klonk het tegenover Viaplay. "Ja, best wel veel veranderd, maar maakt allemaal niks uit. Hetzelfde probleem als gister nog. Geen grip, geen balans", voegde Verstappen daar zonder enige raad aan toe.

"Het is totaal niet fijn, totaal geen balans ook. Ik weet ook niet wat ik er echt van moet maken. Het is gewoon totaal niet fijn om te rijden. Je kan er ook gewoon niks van maken eigenlijk", zo sloot hij uiteindelijk af.

Het wordt een lange race voor Verstappen

Andrea Kimi Antonelli greep voor het eerst pole position in zijn carrière met teamgenoot George Russell naast zich. Daarachter volgen de Ferrari's van Lewis Hamilton en Charles Leclerc op P3 en P4 en de McLarens van Oscar Piastri en Lando Norris maakten de top-6 compleet. Maar daarachter pas volgt Verstappen die ook nog eens Pierre Gasly voor zich heeft op P7. Het is dus duidelijk dat Red Bull zich momenteel niet kan meten met de top in de Formule 1.

Om 08:00 uur Nederlandse tijd zal de race van start gaan in China. Wellicht dat Red Bull nog iets kan vinden om Verstappen en Isack Hadjar een tandje harder te laten gaan.