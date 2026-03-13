Red Bull aangevallen: "Ze betalen de prijs voor het vertrek van de kopstukken"

Het team van Red Bull Racing heeft het opvallend zwaar in China. De Oostenrijkse renstal kende een zeer tegenvallende sprint kwalificatie op het circuit van Shanghai, en de frustratie begon te groeien. Volgens Ralf Schumacher voelen ze nu de gevolgen van de leegloop van de afgelopen jaren.

Red Bull moest in de sprint kwalificatie in Shanghai genoegen nemen met de achtste tijd voor Max Verstappen en de tiende tijd voor Isack Hadjar. De achterstand op de andere topteams van Mercedes, McLaren en Ferrari was groot, en zelfs Alpine-coureur Pierre Gasly wist een snellere tijd neer te zetten dan Verstappen. De frustratie droop na afloop van Verstappens gezicht af.

'Ze betalen nu de prijs'

De slechte resultaten leveren Red Bull harde kritiek op. Oud-coureur Ralf Schumacher haalde hard uit bij de Duitse tak van Sky Sports: "Ze betalen nu de prijs voor het verlies van de verschillende kopstukken. Het nieuwe concept, de nieuwe regels; ze zijn niet zo goed geïmplementeerd als verwacht. De motor is wel oké, maar als we eerlijk zijn, lijkt Racing Bulls zelfs een betere winterstop te hebben gehad. Dan moeten we ook nog maar zien wat Lindblad met die auto kan. Daar moet Red Bull zich intern over buigen."

Red Bull nam in de afgelopen anderhalf jaar afscheid van grote namen zoals Rob Marshall, Adrian Newey en Jonathan Wheatley. Ze stapten over naar andere teams, terwijl afgelopen zomer ook teambaas Christian Horner werd ontslagen. Hij werd opgevolgd door Laurent Mekies, die het team aardig op de rit kreeg.

Medelijden met Verstappen?

Volgens Schumacher is dat nu niet het geval, en heeft Red Bull een groot probleem: "De auto is te zwaar en gewoon niet goed genoeg. Zelfs Max kan daar helemaal niets aan veranderen. Dus er is nog heel erg veel werk aan de winkel."

Schumacher heeft een beetje medelijden met Verstappen: "Het leven is niet altijd makkelijk. Zo gaat het soms, en hij zal erdoorheen moeten komen. Het potentieel is er ook, en hij heeft het team achter zich. Vorig jaar kende hij ook een fase waarin het niet goed ging, maar uiteindelijk kon hij meestrijden om de titel. Dus hij hoeft de handdoek zeker niet in de ring te gooien. Als wereldkampioen moet je hier ook mee kunnen dealen."

F1 Nieuws Max Verstappen Ralf Schumacher Red Bull Racing GP China 2026

Reacties (14)

Login om te reageren
  • Fred Grieveringh

    Posts: 14

    Ralf Schumacher haalt hier een heel goed punt aan. Er is al twee jaar een complete leegloop gaande van heel kundig personeel, laatst ook al weer twee. Dat een Verstappen dit niet als waarschuwing heeft gezien is mij een compleet raadsel.

    • + 6
    • 13 maa 2026 - 17:24
    • NicoS

      Posts: 20.294

      Misschien beter om weer te vertrekken naar de site waar je voorheen zat, of ben je daar weggetrapt?

      • + 9
      • 13 maa 2026 - 17:55
  • StevenQ

    Posts: 10.277

    Hadjar kwalificeerde in Melbourne nog als 3e en hoe doen die kopstukken het zonder Red Bull? het is niet alsof Newey een snellere auto heeft momenteel

    • + 10
    • 13 maa 2026 - 17:24
    • Fred Grieveringh

      Posts: 14

      Meneer StevenQ en toch denk ik dat Newey het uiteindelijk wel op de rit krijgt. In Wache en andere technici bij RBR heb ik minder vertrouwen.

      • + 3
      • 13 maa 2026 - 17:26
    • HermanInDeZon

      Posts: 816

      @Fred Ze hebben vorig jaar anders behoorlijk wat tijd gevonden doorheen het seizoen, met die Wache en andere technici

      Dit is een compleet nieuw reglement, eerste keer dat ze hun eigen PU hebben en je brandt ze af na - 1 weekend en 1 dag ...


      Ik denk misschien niet dat ze voor de titel gaan vechten, maar ben er vrij zeker van dat (ok misschien op Aston Martin na omdat de base line daar zo laag ligt) ze van alle teams het meeste progressie gaan maken doorheen het seizoen.

      Dat is dan weer het voordeel van een rijder als Verstappen in huis te hebben

      • + 1
      • 13 maa 2026 - 18:06
    • StevenQ

      Posts: 10.277

      Wache deed het verleden maar prima inderdaad, Max won uiteindelijk meer races dan de kampioen en kwam slechts 2 punten tekort

      Newey kreeg het 20 jaar terug bij Red Bull pas na 3 of 4 jaar op de rit

      • + 4
      • 13 maa 2026 - 18:12
  • SennaS

    Posts: 11.734

    Ach die kopstukken stelden toch weinig tot niks meer voor, aldus sommige kenners hier en Max sleept ze er wel doorheen. Wellicht dat nog he, want het seizoen is nog erg lang.
    Het is nu weer tijd voor tijdperk Allison en ground effect expert Newey moet nu zweten en Honda werkt ook nu ook niet echt mee.

    • + 5
    • 13 maa 2026 - 17:42
    • SennaS

      Posts: 11.734

      *wellicht komt dat hopelijk nog voor de spanning. Max zie ik het liefst voorin vechten

      • + 1
      • 13 maa 2026 - 17:44
    • Fred Grieveringh

      Posts: 14

      Nou dat deden ze wel degelijk meneer SennaS. Of is uw bijdrage een tikkeltje sarcastisch? Ik geloof niet dat Verstappen het team er nu nog door kan slepen. Daarvoor is de achterstand veel te groot.

      • + 1
      • 13 maa 2026 - 17:48
    • monzaron

      Posts: 799

      Ga wel mee in reactie, tis wel appart dat het nu even niet goed gaat met RB jij er positief instapt 🧐 en over Max, die moet zich eerst resetten om de focus weer volledig op de wagen te krijgen. Rond race 4-6 denk ik dat de ‘acceptatie’ er is en dat zullen we hopelijk aan de resultaten gaan zien. 😉

      • + 1
      • 13 maa 2026 - 19:26
    • De Vogel is Geland

      Posts: 738

      Waar zitten die kopstukken nu? Bij AM?

      • + 2
      • 13 maa 2026 - 20:09
    • SennaS

      Posts: 11.734

      Monzaron,
      Dan heb je alleen mijn kritische reacties gelezen en een beeld gevormd.
      En mijn positieve reacties, die veel meer zijn, over het hoofd gezien en dat is wel jammer.
      En ja, ik ben geen rbr team liefhebber maar gelukkig niet zo anti als de vele anti mercedes, ferrari en mcl fans hier.

      • + 2
      • 13 maa 2026 - 21:33
    • SennaS

      Posts: 11.734

      En wie wil nou niet iemand als Max of Lewis of Alonso Russel Kimi vooraan in gevecht?

      • + 1
      • 13 maa 2026 - 21:36
    • NicoS

      Posts: 20.294

      “En ja, ik ben geen rbr team liefhebber maar gelukkig niet zo anti als de vele anti mercedes, ferrari en mcl fans hier.”
      En toen begon je neus te groeien……
      Hoe hypocriet kun je zijn……;)

      • + 6
      • 13 maa 2026 - 22:21

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

