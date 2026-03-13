Het team van Red Bull Racing heeft het opvallend zwaar in China. De Oostenrijkse renstal kende een zeer tegenvallende sprint kwalificatie op het circuit van Shanghai, en de frustratie begon te groeien. Volgens Ralf Schumacher voelen ze nu de gevolgen van de leegloop van de afgelopen jaren.

Red Bull moest in de sprint kwalificatie in Shanghai genoegen nemen met de achtste tijd voor Max Verstappen en de tiende tijd voor Isack Hadjar. De achterstand op de andere topteams van Mercedes, McLaren en Ferrari was groot, en zelfs Alpine-coureur Pierre Gasly wist een snellere tijd neer te zetten dan Verstappen. De frustratie droop na afloop van Verstappens gezicht af.

'Ze betalen nu de prijs'

De slechte resultaten leveren Red Bull harde kritiek op. Oud-coureur Ralf Schumacher haalde hard uit bij de Duitse tak van Sky Sports: "Ze betalen nu de prijs voor het verlies van de verschillende kopstukken. Het nieuwe concept, de nieuwe regels; ze zijn niet zo goed geïmplementeerd als verwacht. De motor is wel oké, maar als we eerlijk zijn, lijkt Racing Bulls zelfs een betere winterstop te hebben gehad. Dan moeten we ook nog maar zien wat Lindblad met die auto kan. Daar moet Red Bull zich intern over buigen."

Red Bull nam in de afgelopen anderhalf jaar afscheid van grote namen zoals Rob Marshall, Adrian Newey en Jonathan Wheatley. Ze stapten over naar andere teams, terwijl afgelopen zomer ook teambaas Christian Horner werd ontslagen. Hij werd opgevolgd door Laurent Mekies, die het team aardig op de rit kreeg.

Medelijden met Verstappen?

Volgens Schumacher is dat nu niet het geval, en heeft Red Bull een groot probleem: "De auto is te zwaar en gewoon niet goed genoeg. Zelfs Max kan daar helemaal niets aan veranderen. Dus er is nog heel erg veel werk aan de winkel."

Schumacher heeft een beetje medelijden met Verstappen: "Het leven is niet altijd makkelijk. Zo gaat het soms, en hij zal erdoorheen moeten komen. Het potentieel is er ook, en hij heeft het team achter zich. Vorig jaar kende hij ook een fase waarin het niet goed ging, maar uiteindelijk kon hij meestrijden om de titel. Dus hij hoeft de handdoek zeker niet in de ring te gooien. Als wereldkampioen moet je hier ook mee kunnen dealen."