George Russell kreeg het niet voor elkaar om na de sprintpole en de sprintzege ook de gewone pole position te pakken. De Brit kampte met de nodige problemen, waardoor hij genoegen moest nemen met de tweede tijd achter zijn teamgenoot Andrea Kimi Antonelli. Na afloop haalde Russell opgelucht adem.

Het was geen makkelijke dag voor George Russell, die in de ochtenduren nog de sprintrace wist te winnen. Op het circuit van Shanghai vloog hij in de eerste delen van de kwalificatie, maar daarna leek hij een soort vleugellam te zijn. Aan het einde van Q2 klaagde hij over een probleem met zijn voorvleugel, waarna het alleen maar erger werd in Q3.

Russell viel namelijk stil op de baan, en het leek einde verhaal voor hem te zijn. Hij kreeg de Mercedes echter weer aan de praat, maar zat wel vast in een versnelling. Zijn monteurs werkten hard door, en Russell kwam in de slotminuten weer de baan op. Hij wist een tijd op de klokken te zetten, maar die was net iets langzamer dan die van Antonelli.

Wat was er aan de hand?

Na afloop haalde Russell opgelucht adem, want het was zeker geen makkelijke sessie voor hem: "Het draaide hier zeker om het beperken van de schade. In Q2 brak de voorvleugel, en daar waren we naar aan het kijken. Toen we daarna naar buiten gingen in Q3 viel de auto stil, kon ik hem niet meer herstarten en bleef hij hangen in de versnelling."

Alles ging mis

Dat hij nog de tweede tijd wist te noteren, was dan ook een welkome verrassing: "Ik ben blij dat ik hier sta, want toen ik de laatste ronde begon had ik geen batterij, geen temperatuur in de banden, echt helemaal niets. Het team heeft in ieder geval geweldig werk geleverd om op deze positie te belanden, want het had veel erger af kunnen lopen. Ik ben heel blij dat Kimi de pole heeft gepakt."

Larry Perkins

Posts: 63.461

Wel jammer, vanaf p10 had Russell zijn uitzonderlijke racecraft kunnen laten zien...

  • 2
  • 14 maa 2026 - 09:29
  • Larry Perkins

    Posts: 63.461

    Wel jammer, vanaf p10 had Russell zijn uitzonderlijke racecraft kunnen laten zien...

    • + 2
    • 14 maa 2026 - 09:29
    • Astfgl

      Posts: 982

      Vanaf P10 was hij alsnog met gemak iedereen voorbij gestoomd dankzij die raketmotor. De enige vraag is of Antonelli tegen die tijd een onoverbrugbare voorsprong zou hebben of niet.

      • + 2
      • 14 maa 2026 - 09:52

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

