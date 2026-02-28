Max Verstappen maakt er geen geheim van: hij is geen fan van de nieuwe Formule 1-regels. Tijdens de testweken in Bahrein liet hij aan iedereen precies weten hoe hij erover denkt, en dat schiet in het verkeerde keelgat bij Ralf Schumacher. Hij is van mening dat Verstappens klaagzang nergens op slaat.

Verstappen kan dit jaar gaan jagen op zijn vijfde wereldtitel in de Formule 1, maar dat gaat hij niet doen in een Formule 1-wagen die aan zijn eisen voldoet. Verstappen is namelijk geen fan van de nieuwe generatie Formule 1-wagens, en hij liet dat op duidelijke wijze weten aan elke verslaggever die er in Bahrein naar vroeg.

Verstappen omschreef de nieuwe wagens als een soort Formule E op steroïden, terwijl hij ook nog liet weten dat dit een soort anti-racen was. Verstappen had hier al voor gewaarschuwd, omdat hij in de afgelopen jaren op de simulator had gemerkt dat hij eerder van het gas moest om de batterij op te kunnen laden. Zijn angst lijkt nu waarheid te worden, want tijdens de testweken bleek dat coureurs vroeg van het gas moesten gaan op de rechte stukken.

Hoe reageert Schumacher op Verstappens mening?

Oud-coureur en huidig analist Ralf Schumacher is van mening dat de kritiek van Verstappen een beetje te ver gaat. De Duitser haalde bij zijn landgenoten van Sky Sports even hard uit toen de klaagzang van Verstappen ter sprake kwam: "Ik weet niet wat het nut is van deze discussie. Om dan te zeggen: 'Ik vind het niet leuk, dit is niet de Formule 1 die ik wil', dat heeft toch helemaal geen zin? Het is jammer dat de coureurs nu al zo beginnen te doen, terwijl er nog geen enkele meter is gereden."

Wie klaagt er niet?

Volgens Schumacher kunnen Verstappen en de andere klagers een voorbeeld nemen aan de jonge Mercedes-coureur Andrea Kimi Antonelli. Schumacher is vol lof over de jonge Italiaan: "Hij heeft in de tweede helft van het jaar een enorme ontwikkeling doorgemaakt in de Formule 1. Hij is ook iemand die zich overduidelijk goed kan aanpassen aan nieuwe situaties en nieuwe circuits."