Klaagzang Verstappen zorgt voor frustratie: "Wat heeft dit voor nut?"

Klaagzang Verstappen zorgt voor frustratie: "Wat heeft dit voor nut?"

Max Verstappen maakt er geen geheim van: hij is geen fan van de nieuwe Formule 1-regels. Tijdens de testweken in Bahrein liet hij aan iedereen precies weten hoe hij erover denkt, en dat schiet in het verkeerde keelgat bij Ralf Schumacher. Hij is van mening dat Verstappens klaagzang nergens op slaat.

Verstappen kan dit jaar gaan jagen op zijn vijfde wereldtitel in de Formule 1, maar dat gaat hij niet doen in een Formule 1-wagen die aan zijn eisen voldoet. Verstappen is namelijk geen fan van de nieuwe generatie Formule 1-wagens, en hij liet dat op duidelijke wijze weten aan elke verslaggever die er in Bahrein naar vroeg.

FIA maant Verstappen tot actie na keiharde woorden over nieuwe Formule 1-bolides

17 feb

17 feb
 Verstappen maakt zich op voor 24 uur van Le Mans: "Kan daar wel vol gas geven"

Verstappen maakt zich op voor 24 uur van Le Mans: "Kan daar wel vol gas geven"

21 feb

21 feb

Verstappen omschreef de nieuwe wagens als een soort Formule E op steroïden, terwijl hij ook nog liet weten dat dit een soort anti-racen was. Verstappen had hier al voor gewaarschuwd, omdat hij in de afgelopen jaren op de simulator had gemerkt dat hij eerder van het gas moest om de batterij op te kunnen laden. Zijn angst lijkt nu waarheid te worden, want tijdens de testweken bleek dat coureurs vroeg van het gas moesten gaan op de rechte stukken.

Hoe reageert Schumacher op Verstappens mening?

Oud-coureur en huidig analist Ralf Schumacher is van mening dat de kritiek van Verstappen een beetje te ver gaat. De Duitser haalde bij zijn landgenoten van Sky Sports even hard uit toen de klaagzang van Verstappen ter sprake kwam: "Ik weet niet wat het nut is van deze discussie. Om dan te zeggen: 'Ik vind het niet leuk, dit is niet de Formule 1 die ik wil', dat heeft toch helemaal geen zin? Het is jammer dat de coureurs nu al zo beginnen te doen, terwijl er nog geen enkele meter is gereden."

Wie klaagt er niet?

Volgens Schumacher kunnen Verstappen en de andere klagers een voorbeeld nemen aan de jonge Mercedes-coureur Andrea Kimi Antonelli. Schumacher is vol lof over de jonge Italiaan: "Hij heeft in de tweede helft van het jaar een enorme ontwikkeling doorgemaakt in de Formule 1. Hij is ook iemand die zich overduidelijk goed kan aanpassen aan nieuwe situaties en nieuwe circuits."

Het is geen klaagzang. En als het al zo wordt ervaren, dan komt het door de interviewers. Hij beantwoord gewoon open en eerlijk telkens de zefde vragen. Heb de afgelopen 4 interviews van hem gehoord. EN ook de eerste waar hij het zei. Telkens gewoon rustig uitgelegd wat het voor hem de minst fijn...

F1 Nieuws Max Verstappen Ralf Schumacher Red Bull Racing

Reacties (9)

    Ralf zal zien dat max gelijk heeft.Dit was toch al te zien in de test dagen.

    Het is geen klaagzang. En als het al zo wordt ervaren, dan komt het door de interviewers. Hij beantwoord gewoon open en eerlijk telkens de zefde vragen. Heb de afgelopen 4 interviews van hem gehoord. EN ook de eerste waar hij het zei. Telkens gewoon rustig uitgelegd wat het voor hem de minst fijne F1 auto is waar hij in heeft gereden. Al die keren.

    Hij heeft geen open brief geschreven of zo.

    "terwijl er nog geen enkele meter is gereden."
    Dit is natuurlijk de eerste diskwalificatie van Ralf; natuurlijk is er wel al gereden. Enorm veel in de SIM, en ook fysiek met de testdagen.

    "kunnen Verstappen en de andere klagers een voorbeeld nemen aan de jonge Mercedes-coureur Andrea Kimi Antonelli"

    2e diskwalificatie van zijn verhaal; Kimi zegt o.a. "And for the battery, it's going to be quite a bit of a shock in Melbourne" en "This year, we always have to try to be two moves ahead of the others. Especially during the fights on the track."


    Nog een weekje, dan gaan we het zien hoe het ervoor staat!
    Zin in!!

    Ralf loopt altijd over de huidige coureurs te klagen!
    De treurwilg...

    Als Ralf zo door blijft gaan mag hij van mij weer de kast in

    Max wordt gevraagd naar zijn mening en daar geeft hij gewoon eerlijk antwoord op. Max is nou eenmaal niet de glibberige glijende tarrellikker als een Russell bijvoorbeeld.
    Oldschool F1 is gewoon volgas en de limieten opzoeken. Met de regels van de afgelopen jaren wordt de F1 er niet leuker op voor de coureurs denk ik.

    "dit is niet de Formule 1 die ik wil',"

    Nee Max ook niet. Had deze opmerking ook echt niet verwacht van RS. Max heeft geen kritiek op het team maar op de regels die gehanteerd worden. Als iedereen in de maat van de FIA blijft meelopen komt er nooit verandering. Vind het juist bijzonder sterk van Max. Ergens tegen aan trappen is makkelijk maar zijn onderbouwen is in mijn ogen erg goed.

    Coureurs moesten altijd al zorgvuldig omgaan met het materiaal en hun rijstijl aanpassen.
    Vroeger moesten ze bij de handgeschakelde bakken oppassen dat ze per abuis teveel terug schakelden om een kapotte bak te voorkomen, en dat gebeurde nogal vaak.
    Of zuinig omgaan met brandstof etc. Mercedes ging als een kangoeroe zelfs toen hoorde ik minder geklaag dan nu al in het seizoen, dat nog moet beginnen.
    Zo is er altijd wel wat en zodra een coureur de snelste auto heeft, verdwijnt het geklaag.
    Ik stel voor om de hardst klagende coureurs de beste auto’s te geven.

      Al die klagende miljonairs is en geen pr voor de sport en in dit geval F1.
      Onvrede mag uiteraard maar binnen perken en dat het niet ten koste gaan van het aanzien vd F1,. Hou het binnen kamers en ga met de fia om tafel.
      Je bent als wk ook een uithangbord van je sport. Maar misschien ben ik een beetje oudewets.

