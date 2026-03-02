user icon
Stroll senior gefileerd na Aston Martin-drama: "Hij praat met niemand"

Stroll senior gefileerd na Aston Martin-drama: "Hij praat met niemand"

Volgens Ralf Schumacher ligt de verantwoordelijkheid voor de huidige chaos bij Aston Martin niet alleen bij de technische afdeling. De Duitser wijst vooral naar teameigenaar Lawrence Stroll, die volgens hem met zijn manier van werken een grote rol speelt in de dramatische start van het seizoen.

De voorbereiding van Aston Martin op 2026 verliep bijzonder moeizaam. Tijdens de testdagen in Bahrein slaagde het team er niet in om een volledige racesimulatie af te werken. Op de laatste dag reed Lance Stroll amper zes ronden, nadat Fernando Alonso een dag eerder al met zware technische problemen te maken kreeg.

Technische problemen stapelen zich op

De grootste zorgen lijken te liggen bij de krachtbron van Honda. De motor kampt met verschillende kuren, die volgens insiders nog worden versterkt door het agressieve ontwerp van Adrian Newey. Daardoor vreest men dat sterke resultaten in de eerste races voorlopig buiten bereik blijven.

Toch vindt Schumacher dat het te makkelijk is om alleen naar de technische partners te wijzen. “We zijn nooit de grootste fans geweest van dit hele project. En soms moet je ook zeggen: Lawrence Stroll heeft een heel eigen manier van werken”, klinkt het in de podcast. Volgens hem ontbreekt het aan open communicatie binnen het team.

Schumacher stelt houding Stroll in vraag

De voormalig F1-coureur zet vraagtekens bij de leiderschapsstijl van de Canadese eigenaar. “Hij praat nauwelijks met mensen. Je ziet hem wel, maar hij geeft bijna geen interviews en blijft op de achtergrond. Toch heeft hij dit niet verdiend. Zelfs Newey waarschuwde vooraf al dat er problemen waren in de windtunnel en dat ze maanden achterlagen. De auto was niet goed en ook de motor zat fout.”

Schumacher vreest dat het nog erger kan worden. “Het kan bijna niet slechter. Ik vraag me serieus af of ze aan het begin van het seizoen wel races kunnen uitrijden, als je ziet hoeveel er in zo’n korte tijd moet worden opgelost.” Daarmee schetst hij een bijzonder somber beeld van de ambities van Aston Martin voor 2026.

Illym3ns

Posts: 215

Sodemieters. Mijn Hollandse nieuwe van de markt is er niks bij...
Die Ralf laat werkelijk niks heel van Stroll.

  • 2
  • 2 maa 2026 - 09:52
Reacties (17)

  • shakedown

    Posts: 1.705

    Als de problemen van technische oorsprong zijn is het een kwestie van oplossen. Dat is niet het grootste probleem. Het kost alleen tijd...
    Indien de processen niet op orde zijn is dat geen probleem het is een kwestie van ontwikkelen en implementeren. Dat is een kwestie van tijd...
    De windtunnel is pas nieuw. Het goed laten samenwerken van CFD en windtunnel is een kwestie van tijd...

    Alles komt op tijd neer. Iets wat Aston Martin al een hele tijd roept. We hebben tijd nodig. 2026 is een jaar waarbij Newey nieuw is, Honda nieuw is, de windtunnel nieuw is. Als team is dit eigenlijk pas de start met de weg omhoog. Tot dusver is vooral in de breedte/basis een enorme ontwikkeling geweest. Nieuwe partners, nieuwe gebouwen.

    Dat Stroll vooral in de achtergrond bezig is en mensen laat werken die verstand van de F1 hebben is een hele goede eigenschap. Ik ken Stroll niet als persoon, maar niemand is ooit zo rijk geworden als je niet snapt hoe je mensen moet inzetten die weten wat ze doen. Stroll weet vooral heel goed wat hij zelf niet weet, daar huurt hij mensen voor in.

    Dat hij niet in de media roeptoetert is toch niets mis mee? Wat hij wel of niet intern roept is iets wat niemand weet. Maar als opperbaas lijkt het me vooral niet verstandig je mensen openbaar af te vallen.

    • + 1
    • 2 maa 2026 - 09:47
    • Regenrace

      Posts: 2.358

      Bij mijn weten heeft Aston Martin evenveel tijd als ieder ander. Het ligt er maar aan wat je ermee doet. Als je bv het werk van je voorganger verscheurt, omdat je vindt dat je het beter weet, ja dan kom je wel in tijdnood.

      Voorts, dat Lawrence zijn neus in de media nauwelijks laat zien, is natuurlijk het probleem niet. Hij moet het grote geheel overzien, en strategische misstappen voorkomen en tijdig bijsturen. Nou daar faalt ie dus wel in.

      • + 0
      • 2 maa 2026 - 11:16
    • F1 sport liefhebber

      Posts: 34

      Het blijft gissen: als CEO's en eigenaren teveel de beslissing naar zich toetrekken en te weinig delegeren, is de kans groot dat de aparte afdelingen/onderdelen (motor, aero, etc) niet goed op elkaar gaan afstemmen. En Stroll sr. lijkt me een man die teveel de vinger in de diverse papjes houdt.

      • + 0
      • 2 maa 2026 - 11:29
    • shakedown

      Posts: 1.705

      Stroll betaald alles. Ja uiteraard wil ie alles weten. Zou ik ook doen. Als ik iets volledig financier, wil ik ook absoluut overal iets van horen en vinden.

      Stroll wordt vaak weggezet als irritant, dom of geen idee wat hij aan het doen is. Die gast heeft vele male meer miljarden dan wij met zijn allen ooit bij elkaar gaan zien. Denk je dat hij dat toevallig heeft verkregen? Hij weet heel erg goed wat hij doet. Alleen snappen wij het niet.

      • + 0
      • 2 maa 2026 - 11:58
  • Illym3ns

    Posts: 215

    Sodemieters. Mijn Hollandse nieuwe van de markt is er niks bij...
    Die Ralf laat werkelijk niks heel van Stroll.

    • + 2
    • 2 maa 2026 - 09:52
  • The Wolf

    Posts: 215

    Heb niks met Stroll maar dit gun ik hem ook weer niet, Ralf laat geen spaan van 'm heel, de ene genadeloze b*tchslap na de andere, jezus van merante toch aan toe

    • + 0
    • 2 maa 2026 - 10:04
    • Damon Hill

      Posts: 19.708

      Ik wel. Een team waarbij teamleden inclusief coureur geen kritiek mogen hebben op Lance, is feitelijk een dictatuur binnen een team. Continu wordt Lance opgehemeld en worden zijn domme fouten verdoezeld, en is het blijkbaar normaal dat hij jaar in jaar uit vernederd wordt door een teamgenoot.

      Nee, ik heb niet gauw een hekel aan een team, maar wel aan dit team.

      • + 1
      • 2 maa 2026 - 10:19
    • The Wolf

      Posts: 215

      oké, vooruit, ik ben om, ga los Ralf! :)

      • + 0
      • 2 maa 2026 - 10:23
  • Pietje Bell

    Posts: 33.429

    • + 0
    • 2 maa 2026 - 10:19
    • John6

      Posts: 11.508

      Nog een paar dagen dan is dat wel over die bommen gooien, Iran heeft geen keuze die stoppen wel over paar dagen.

      • + 0
      • 2 maa 2026 - 11:36
    • Pietje Bell

      Posts: 33.429

      Had dit nogmaals gepost aangezien ik twijfelde of ik wel op verzenden had geklikt. Het bericht hing anders nog steeds in het filter. Maar mijn eerste bericht is alsnog na een uur geplaatst.

      • + 0
      • 2 maa 2026 - 11:26
  • jd2000

    Posts: 7.606

    Waarschijnlijk had Horner destijds toch gelijk, dat de inbreng van Newey bij RB toch minder was dan wat men dacht. Newey blijft een legende, maar bij Aston Martin heeft hij er een bende van gemaakt. Het wordt ook moeilijk om nog innovatief te zijn op je 67e.

    • + 1
    • 2 maa 2026 - 11:47
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 19.611

      .....met z'n kladblok en potloodje in zijn kontzak.

      • + 0
      • 2 maa 2026 - 12:00
    • WickieDeViking

      Posts: 501

      Even los van de uitspraak van Horner en of die wel of niet waar is, Newey heeft sowieso wisselende successen gehad in het verleden. Dus ook toen Newey jonger was.

      • + 0
      • 2 maa 2026 - 12:02
  • gridiron

    Posts: 3.233

    Gefileerd is nu ook weer overdreven, we mogen mogen blij zijn dat er nog mensen zijn die risico's durven nemen om met geld te gooien. De keuze van hun rijders is dan wat risico betreft wel overdreven.

    • + 0
    • 2 maa 2026 - 12:18
  • Ernie5335

    Posts: 5.785

    "Stroll senior gefileerd"... Zaten er veel graten in?

    • + 0
    • 2 maa 2026 - 12:37

