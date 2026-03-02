Volgens Ralf Schumacher ligt de verantwoordelijkheid voor de huidige chaos bij Aston Martin niet alleen bij de technische afdeling. De Duitser wijst vooral naar teameigenaar Lawrence Stroll, die volgens hem met zijn manier van werken een grote rol speelt in de dramatische start van het seizoen.

De voorbereiding van Aston Martin op 2026 verliep bijzonder moeizaam. Tijdens de testdagen in Bahrein slaagde het team er niet in om een volledige racesimulatie af te werken. Op de laatste dag reed Lance Stroll amper zes ronden, nadat Fernando Alonso een dag eerder al met zware technische problemen te maken kreeg.

Technische problemen stapelen zich op

De grootste zorgen lijken te liggen bij de krachtbron van Honda. De motor kampt met verschillende kuren, die volgens insiders nog worden versterkt door het agressieve ontwerp van Adrian Newey. Daardoor vreest men dat sterke resultaten in de eerste races voorlopig buiten bereik blijven.

Toch vindt Schumacher dat het te makkelijk is om alleen naar de technische partners te wijzen. “We zijn nooit de grootste fans geweest van dit hele project. En soms moet je ook zeggen: Lawrence Stroll heeft een heel eigen manier van werken”, klinkt het in de podcast. Volgens hem ontbreekt het aan open communicatie binnen het team.

Schumacher stelt houding Stroll in vraag

De voormalig F1-coureur zet vraagtekens bij de leiderschapsstijl van de Canadese eigenaar. “Hij praat nauwelijks met mensen. Je ziet hem wel, maar hij geeft bijna geen interviews en blijft op de achtergrond. Toch heeft hij dit niet verdiend. Zelfs Newey waarschuwde vooraf al dat er problemen waren in de windtunnel en dat ze maanden achterlagen. De auto was niet goed en ook de motor zat fout.”

Schumacher vreest dat het nog erger kan worden. “Het kan bijna niet slechter. Ik vraag me serieus af of ze aan het begin van het seizoen wel races kunnen uitrijden, als je ziet hoeveel er in zo’n korte tijd moet worden opgelost.” Daarmee schetst hij een bijzonder somber beeld van de ambities van Aston Martin voor 2026.