Wolff haalt hard uit: "Ze zeiden dat Antonelli te jong was!"

Wolff haalt hard uit: "Ze zeiden dat Antonelli te jong was!"

Het team van Mercedes was ook in de kwalificatie op het circuit van Shanghai in China een klasse apart. De pole ging dit keer naar Andrea Kimi Antonelli, terwijl George Russell na problemen de tweede tijd noteerde. Teambaas Toto Wolff reageerde opgelucht, en was vooral heel erg blij voor Antonelli.

Het team van Mercedes is geweldig aan het seizoen begonnen. Na de dominante zege in Australië, waren ze ook heel sterk in China. In de kwalificatie leek een 1-2tje net zo makkelijk te worden als een tripje naar de supermarkt, maar niets bleek minder waar te zijn. George Russell had namelijk grote problemen.

Meer over Toto Wolff Wolff haalt hard uit naar kritische F1-coureurs

Wolff haalt hard uit naar kritische F1-coureurs

10 maa
 Wolff en Mercedes weer in underdog-rol: "McLaren gaat ons inhalen"

Wolff en Mercedes weer in underdog-rol: "McLaren gaat ons inhalen"

13 maa

De problemen bij Russell stapelden zich op, en na een gebroken voorvleugel in Q2 viel hij zelfs helemaal stil aan het begin van Q3. De paniek brak uit bij Mercedes, maar Russell kreeg zijn auto weer aan de praat en keerde terug in de pits. Daar werd de wagen onder handen genomen door de monteurs, maar de pole zat er niet in. Die ging dit keer naar zijn teamgenoot Andrea Kimi Antonelli.

Wolff haalt uit

Antonelli is de jongste polesitter uit de geschiedenis van de sport, en Mercedes-teambaas Toto Wolff haalde na afloop zijn gram bij Sky Sports: "Veel mensen zeiden dat de knul te jong was, dat hij te jong was om in een Mercedes te zitten, dat we hem op een andere manier moesten voorbereiden. En nu heeft die knul het goed gedaan!"

"Ik ben zo blij voor Kimi, maar het pakket liet ons in de steek bij George... Je wil graag zien dat ze het tegen elkaar opnemen en wat ze kunnen doen. Dus het is heel erg jammer dat George geen echte ronde heeft kunnen noteren."

Wat was er aan de hand bij Russell?

Maar wat was er precies aan de hand bij Russell? "Het lijkt erop dat het iets elektrisch was. We moesten de auto drie keer opstarten, het is net als bij een iPhone die je aan en uit moet zetten. Bij de derde keer werkte het weer. Ik had niet verwacht dat we weer de baan op konden gaan, maar tot mijn verrassing hebben we een ronde kunnen rijden."

monzaron

Posts: 803

Jaja, daar komt Toto, the boss play the game 😌 zelfs een 15jarige had met deze mb auto’s pole kunnen halen 🤣

  • 8
  • 14 maa 2026 - 10:52
F1 Nieuws Toto Wolff Andrea Kimi Antonelli Mercedes GP China 2026

Reacties (17)

Login om te reageren
  • monzaron

    Posts: 803

    Jaja, daar komt Toto, the boss play the game 😌 zelfs een 15jarige had met deze mb auto’s pole kunnen halen 🤣

    • + 8
    • 14 maa 2026 - 10:52
    • delange

      Posts: 2.606

      Owjee racec2 en het doet je al zoveel pijn?

      • + 2
      • 14 maa 2026 - 11:06
    • Lulham

      Posts: 692

      The boss play the game?

      Wat is dat voor MAVO Engels?

      • + 2
      • 14 maa 2026 - 12:06
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.719

    Hoe ging dat liedje ook alweer?
    Iets met stil en overkant?
    Wacht ff, ik zoek het even op.


    Ohja, gevonden.
    🎶TIS STIL AAN DE OVERKANT---🎵TIS STIL AAN 🎵DE OVERKANT---TIS STIL AAN DE OVERKANT---🎶TIS STIL AAN DE OVERKANT.🎶🎵🎶🎵🎶😘😘.

    • + 3
    • 14 maa 2026 - 11:02
    • Kampsie

      Posts: 1.601

      Tis bij mijn altijd stil aan de overkant. 😁

      • + 0
      • 14 maa 2026 - 11:05
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 19.719

      Je woont tegen de polderrand?

      • + 0
      • 14 maa 2026 - 11:07
    • Kampsie

      Posts: 1.601

      Nee in een bos op de rand van Groningen en Drenthe. Heerlijk

      • + 2
      • 14 maa 2026 - 11:13
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 19.719

      Ik woon nu ook vlakbij 'n bos, op twee minuten lopen, dus ik kan Voorstellen dat je heel lekker woont daar.

      • + 2
      • 14 maa 2026 - 11:43
    • Larry Perkins

      Posts: 63.467

      Dan hoor je 's nachts zeker alleen de Wolffen huilen @Kampsie...

      • + 2
      • 14 maa 2026 - 12:40
    • Larry Perkins

      Posts: 63.467

      Zie @Ouw al achter een boom vandaan komen met alleen een regenjas aan. Ouw-viezerik!

      • + 0
      • 14 maa 2026 - 12:42
    • Kampsie

      Posts: 1.601

      Nee ik heb altijd het nr Africa op repeat staan.

      • + 0
      • 14 maa 2026 - 12:43
    • Larry Perkins

      Posts: 63.467

      Blijft een mooi nummer en moest er natuurlijk meteen ff naartoe... Thanx!

      Toto - Africa (Official HD Video)
      (4,31 minuten)

      youtu.be/FTQbiNvZqaY?list=RDFTQbiNvZqaY

      • + 0
      • 14 maa 2026 - 13:07
  • FerrariRules

    Posts: 3.141

    Hoop dat Antonelli het voor elkaar krijgt Russel te verslaan dit jaar. Gewoon omdat het leuk is. 🤣

    • + 6
    • 14 maa 2026 - 11:50
  • hupholland

    Posts: 9.720

    Antonelli te jong, Hamilton te oud. In een goede auto zijn ze echt wel tot leuke dingen in staat. Vorig jaar waren het beiden geen of amper top-10 coureurs. 1 zwaluw maakt nog geen zomer, je ziet nog steeds bepaalde patronen van vorig jaar terug. Vorig jaar werd Antonelli ook 4e in Australië en pakte hij een sprintpole in Miami, maar er zaten ook vooral heel veel slechte weekenden tussen. En vandaag ook weer een slechte start, een aanrijding met Hadjar... vorige week een enorme schadepost in FP3 en alle geluk van de wereld dat hij mee kon doen aan de kwalificatie. Maar goed, hij is nog jong. Te jong voor een topteam eigenlijk.

    • + 1
    • 14 maa 2026 - 12:04
  • Regenrace

    Posts: 2.413

    Wie zijn 'ze', vraag ik me in zo'n geval af. En waarom zou een teambaas zich iets aantrekken van wat 'ze' zeggen?
    Het enige dat nu toe bewezen wel bewezen is, is dat Antonelli te jong is voor zijn gewone rijbewijs. Maar dat wordt ook een jaartje ingetrokken, heb ik begrepen.

    • + 0
    • 14 maa 2026 - 12:45
  • Fred Grieveringh

    Posts: 25

    Team Mercedes is voor de komende jaren voorzien met twee fantastische coureurs.

    • + 0
    • 14 maa 2026 - 13:04
  • Larry Perkins

    Posts: 63.467

    Heb al een gebedje gedaan dat Antonelli morgen net een iets betere start heeft dan Russell, dan kan het nog leuk worden...

    • + 0
    • 14 maa 2026 - 13:15

CN Grand Prix van China

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

CNGrand Prix van China

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

