Het team van Mercedes was ook in de kwalificatie op het circuit van Shanghai in China een klasse apart. De pole ging dit keer naar Andrea Kimi Antonelli, terwijl George Russell na problemen de tweede tijd noteerde. Teambaas Toto Wolff reageerde opgelucht, en was vooral heel erg blij voor Antonelli.

Het team van Mercedes is geweldig aan het seizoen begonnen. Na de dominante zege in Australië, waren ze ook heel sterk in China. In de kwalificatie leek een 1-2tje net zo makkelijk te worden als een tripje naar de supermarkt, maar niets bleek minder waar te zijn. George Russell had namelijk grote problemen.

De problemen bij Russell stapelden zich op, en na een gebroken voorvleugel in Q2 viel hij zelfs helemaal stil aan het begin van Q3. De paniek brak uit bij Mercedes, maar Russell kreeg zijn auto weer aan de praat en keerde terug in de pits. Daar werd de wagen onder handen genomen door de monteurs, maar de pole zat er niet in. Die ging dit keer naar zijn teamgenoot Andrea Kimi Antonelli.

Wolff haalt uit

Antonelli is de jongste polesitter uit de geschiedenis van de sport, en Mercedes-teambaas Toto Wolff haalde na afloop zijn gram bij Sky Sports: "Veel mensen zeiden dat de knul te jong was, dat hij te jong was om in een Mercedes te zitten, dat we hem op een andere manier moesten voorbereiden. En nu heeft die knul het goed gedaan!"

"Ik ben zo blij voor Kimi, maar het pakket liet ons in de steek bij George... Je wil graag zien dat ze het tegen elkaar opnemen en wat ze kunnen doen. Dus het is heel erg jammer dat George geen echte ronde heeft kunnen noteren."

Wat was er aan de hand bij Russell?

Maar wat was er precies aan de hand bij Russell? "Het lijkt erop dat het iets elektrisch was. We moesten de auto drie keer opstarten, het is net als bij een iPhone die je aan en uit moet zetten. Bij de derde keer werkte het weer. Ik had niet verwacht dat we weer de baan op konden gaan, maar tot mijn verrassing hebben we een ronde kunnen rijden."