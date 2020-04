Lawrence Stroll rekent op competitief Aston Martin in 2021

Zakenman Lawrence Stroll heeft de overname van Aston Martin formeel afgerond, waardoor hij nu eigenaar is van het Britse automerk. De vader van Racing Point-coureur Lance Stroll heeft grootse plannen met het merk. Zo doopt hij Racing Point na dit jaar om tot Aston Martin en de Canadees is vastberaden om daar een succes van te maken.

Hoewel de fabrieken van zowel Racing Point als Aston Martin door het coronavirus momenteel dicht zijn, verwacht Lawrence Stroll wel dat het Aston Martin F1 Team sterk uit de startblokken schiet. "In 2021 zal Aston Martin voor het eerst in meer dan zestig jaar zijn plek als zeer competitief fabrieksteam in de Formule 1 innemen. Dit biedt ons een significant marketingplatform om het merk te versterken en wereldwijd fans en partners bij Aston Martin te betrekken."

Lawrence Stroll weet zich in zijn avontuur met Aston Martin in ieder geval financieel gesteund door vriend Toto Wolff. De teambaas van Mercedes heeft 42 miljoen euro geïnvesteerd in het Britse automerk. De Oostenrijker kreeg daar 0,95 procent van de aandelen voor terug. Van een rol voor Wolff binnen de Formule 1-organisatie van Aston Martin is vooralsnog geen sprake.