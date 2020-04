Toto Wolff investeert 42 miljoen euro in Aston Martin

Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft aandelen in Aston Martin gekocht. De Oostenrijker heeft een bedrag van 37 miljoen pond, omgerekend zo'n 42 miljoen euro, in Aston Martin Lagonda geïnvesteerd. Daarvoor krijgt hij 0,95 procent van de aandelen.

De investering moet niet gezien worden als opmaat richting een toekomstige rol van Wolff bij het team van Racing Point, dat vanaf volgend jaar als Aston Martin door het leven zal gaan. Het is puur een zakelijke investering en misschien een beetje een vriendendienst.

Wolff is namelijk goed bevriend met Lawrence Stroll, de nieuwe eigenaar van Aston Martin. Dat Stroll ook de baas is over het Formule 1-team van Racing Point en Wolff een aflopend contract bij Mercedes heeft, voedt wel de geruchten over een eventuele samenwerking.

Vooralsnog is dat echter niet aan de orde. Een woordvoerder van Mercedes zegt over de deal tussen Wolff en Aston Martin: "Deze investering vertegenwoordigt een belang van 0,95 procent in het bedrijf Aston Martin. Het is een financiële investering en dit heeft verder geen invloed op de rol van Toto binnen Mercedes."