Racen is cruciaal voor de overlevingskansen van Williams

Het team van Williams verkeert in zwaar weer. Na een aantal magere jaren wilde de Britse renstal dit seizoen een stijgende lijn inzetten, maar toen sloeg het noodlot toe. Het coronavirus legde de wereld lam en de crisis treft een onafhankelijk team als Williams extra hard. De equipe uit Grove is voor het voortbestaan echt aangewezen op racen.

Het is voor Williams dan ook te hopen dat het seizoen 2020 spoedig van start kan gaan, bekent teambaas Claire Williams tegenover Sky Sports. "De Formule 1 bevindt zich momenteel in een ongelooflijk moeilijke omgeving. Daarom besteden we zoveel tijd aan vergaderingen met alle teambazen, zodat we doen wat we moeten doen om te zorgen dat iedereen schadevrij dit jaar doorkomt."

"Veel hangt daarbij af van het moment dat we weer kunnen racen. Zeker voor een team als het onze, een van de weinige echte privé-teams die er nog zijn. We kunnen niet terugvallen op steun van grote multinationals of rijke geldschieters. Voor ons is het cruciaal om dit jaar aan racen toe te komen. Maar zoals ik ook al eerder gezegd heb, alleen als het veilig en verantwoord is om te racen."

Onzekerheid

Claire Williams is blij dat ze niet in de schoenen van Formule 1-baas Chase Carey hoeft te staan. Hoe moeilijk de situatie voor Williams ook is, de situatie voor de Formule 1 als geheel is minstens net zo moeilijk. "Het is bepaald niet makkelijk. Het lastige is dat de situatie nog zo onzeker is, het kan alle kanten op. We kunnen vijftien races doen, maar ook acht of nul. Uiteraard hopen we op zo veel mogelijk."

"Chase Carey is niet te benijden. Hij heeft de zware taak om uit te vogelen hoe we zo veel mogelijk races kunnen afwerken in de situatie waarin we verkeren. We weten niet wanneer de lockdowns versoepeld worden en hoe elk land met het virus en de restricties om het virus te beteugelen omgaat. Hoe kun je in deze omstandigheden een sport die bestaat uit veel mensen zoals de Formule 1 de grenzen over laten steken om te reizen?"