Dit is hoe de stemming verliep waardoor de Grand Prix van Australië werd afgelast

Vorige week donderdagnacht werd besloten de Grand Prix van Australie niet door te laten gaan. Na een coronabesmetting bij het team van McLaren trok het Britse team zich terug van deelname aan de eerste race van het seizoen. Daarna gingen de teams in beraad en zaten zij urenlang bij elkaar om te bespreken hoe nu verder.

Die besprekingen vonden plaats in een hotel in Melbourne, waar alle teams aanwezig waren, behalve McLaren. Naderhand kwam er naar buiten hoe de stemming was verlopen.

De stemming

Een bron in de paddock meldde: "Ferrari, Alfa Romeo en Renault stonden in de ene hoek, de plek waar McLaren zichzelf ook al had gezet toen zij zich hadden teruggetrokken."

"De teams die vrijdag hadden willen beginnen aan de vrije trainingen, in een afgesloten paddock, waren Red Bull Racing, Alpha Tauri, Racing Point en Mercedes."

Twee teams onthielden zich van de stemming en dat waren Williams en Haas. Hierdoor werd de stemming 4-4. In een dergelijke situatie komt de beslissende stem neer op Liberty's directeur van motorsport Ross Brawn. Brawn gaf er de voorkeur aan om vrijdag normaal te laten lopen en aan het eind van die dag te bekijken wat de stand van zaken was.

Na ruim twee uur onderhandelen en enkele zeer emotionele discussies over het doorgaan van de Grand Prix in Australië, was de stand van zaken dat de Formule 1 vrijdag zou kunnen beginnen, zonder bezwaar van de FIA of de gezondheidsautoriteit.

Tegen het einde van de vergadering kreeg Toto Wolff een telefoontje van de grote bazen van het zakelijke Mercedes uit Stuttgart. Zij gaven aan dat Wolff zelf mocht bepalen hoe hij zou stemmen, maar gaven wel hun advies en mening. Wolff keerde terug naar de vergadering, nadat hij van standpunt was veranderd door het telefoongesprek. Om redenen van zorgplicht tegenover zijn werknemers en uit solidariteit met McLaren stemde hij tegen voortzetting van de Australische Grand Prix waardoor de start van het Formule 1-seizoen 2020 werd uitgesteld.

Haas wilde wel maar mocht niet

Het Amerikaanse team van Haas wilde wel racen, maar mocht niet instemmen om te racen vanwege hun contract met Ferrari. Het Italiaanse team levert motoren en contractueel is vastgelegd dat de klantenteams altijd mee moeten gaan in de keus die Ferrari maakt.