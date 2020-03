Honda wilde zich terugtrekken voor eerste Grand Prix van het seizoen

De directie van Honda heeft aangegeven dat ze van plan waren om hun teams (Red Bull Racing en Alpha Tauri) terug te trekken voor de Grand Prix van Australië, dit in tegenstelling tot Red Bull Motorsport-directeuren Helmut Marko en Christian Horner.

Masashi Yamamoto gaf in de Japanse pers aan dat hij tijdens het weekend in Melbourne een 'uitdagend' gesprek zou hebben gehad met Helmut Marko. "Honda is een grote speler in de Formule 1. Wij wilden precies weten wat onze meerdere en leidinggevenden van de automobiel-divisie van Honda te vertellen hadden", verklaarde Yamamoto.

"Uiteindelijk besloten zij dat wij ons moesten terugtrekken. Wij dachten er al ruim van te voren over na, we wilden eigenlijk al in een eerder stadium een beslissing nemen, al voordat wij van Japan naar Australië vlogen", verklaarde Yamamoto.