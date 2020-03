Williams F1 maakt zich zorgen over financiele toekomst door impact coronavirus

Claire Williams maakt zich zorgen over de financiële gevolgen van het nieuwe coronaviruscrisis in de F1. Australië en China zijn afgelast, maar Bahrein en Vietnam zullen snel volgen en de meeste insiders betwijfelen of er tot juni één race zal zijn.

Als dat gebeurt, zal het de kleinste en minst succesvolle teams van F1 zoals Williams het meest schaden, omdat ze vertrouwen op de officiële inkomsten die ze krijgen uit de pot voor constructeurs.

Hoge kosten, minder inkomsten

Vlak na het bekend maken van het annuleren van de Australische Grand Prix wilde Claire Williams de pers te woord staan: "Het zou voor ons betekenen dat we minder geld gaan krijgen. We moeten contact opnemen met Formula One Management over de verzekering voor geannuleerde races."

"We moeten ook kijken hoe het annuleren van races ons zal beïnvloeden in termen van de prijzenpot. Als het afneemt, dan zouden we het moeilijk hebben om daarmee om te gaan. We moeten dus hopen dat dat niet gebeurt."

Ze ontkende dat geannuleerde races geld zouden besparen voor Williams in de vorm van dure reiskosten.

"We moeten nog steeds salarissen betalen. Sommige kosten dalen, maar voor de meeste teams vormen de salariskosten het grootste deel van onze maandelijkse uitgaven."

Wat betreft de impact van de crisis op de Formule 1-industrie, zei ze: "Het is een ongelooflijk moeilijke situatie voor elk bedrijf in welke branche dan ook."

Williams zei dat het ongelooflijk moeilijk zou zijn voor het team om normaal door te gaan als bijvoorbeeld binnen het team een persoon besmet raakt en dit zou betekenen dat de fabriek in Grove moet sluiten.

Chase Carey reageert op Lewis Hamilton

Ondertussen ontkende F1-CEO Chase Carey de bewering van Lewis Hamilton dat de sport had geprobeerd door te gaan met racen te midden van de pandemie vanwege geld.

"Ik denk dat als geld voor ons koning was, we niet de beslissing hadden genomen die we vandaag hebben genomen", zei hij.