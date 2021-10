Domenicali verwacht bij 1/3 van de races een sprintkwalificatie in 2022

Het lijkt erop dat 2022 een druk jaartje gaat worden voor het Formule 1-circus. Met een recordaantal races, sprintraces, triple headers en de laatste race in november gaat het een ware slijtage slag worden. Veel punten zijn echter nog niet officieel bevestigt maar gelukkig is daar altijd Stefano Domenicali om het een en ander te verduidelijken.

Domenicali is sinds dit jaar de nieuwe CEO van de Formule 1. De Italiaan is de opvolger van Chase Carey en is veelvuldig in de media te vinden. De voormalig teambaas van Ferrari is niet te beroerd om het een en ander naar buiten te brengen.

November

In gesprek met Sky Sports vertelt Domenicali van alles over de nieuwe kalender. Hij laat bijvoorbeeld weten rekening te houden met de covid-situaties in de landen op de kalender. Ook verklapt hij iets over de lengte van de kalender: "Een ding dat ik je kan vertellen ,zonder te veel prijs te geven, is dat volgend jaar het seizoen halverwege maart begint en zal eindigen halverwege november."

Proefballonnetje

Met de dit jaar geïntroduceerde sprintkwalificatie lanceerde de Italiaan zijn eerste proefballontje. Hij is er blij mee: "We hebben aan het begin gezegd dat we drie keer ging testen om er zeker van te zijn dat we de juiste toekomstplannen hebben. De meeste reacties zijn super positief. Promotors zijn blij omdat er iets nieuws is en iets belangrijks op vrijdag, zaterdag en zondag."

Sprintkwalificatie

Er zitten volgens Domenicali dan ook meer sprints in het vat. Hij spreekt zich uit: "Ik kan zeggen dat we niet overal heen gaan met het sprint format. Het is iets wat we willen behouden voor ongeveer 1/3 van de races." Waar deze sprints gaan plaatsvinden is nog niet duidelijk. Dit jaar volgt er in ieder geval nog eentje in Brazilië.