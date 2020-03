Mercedes: "Wij gaan dit weekend met DAS rijden"

Mercedes loopt dit weekend het risico van een protest door gebruik te maken van het controversiële nieuwe stuursysteem DAS in Melbourne. Te midden van de ontvouwende coronavirus crisis heeft Red Bull-adviseur Helmut Marko gewaarschuwd dat als de regerende kampioenen DAS gebruiken op Albert Park onder andere Red Bull protest aan zal tekenen.

Iedereen mag protesteren

Mercedes-baas Toto Wolff is onverschrokken en maakt zich geen zorgen. Tegenover de krant Osterreich zegt hij: "Iedereen kan protesteren, dat is geen probleem. We presenteerden ons systeem tot in detail aan de FIA en kregen groen licht. Ik denk dat we een zeer robuuste technische uitleg van hen kregen, anders zouden we het nu niet op de auto hebben."

Men gelooft dat Red Bull niet het enige team is dat de wettigheid van het systeem in twijfel trekt. Ook Renault heeft zijn twijfels, maar die willen hun pijlen richten op Racing Point, aangezien dat team 1 op 1 onderdelen heeft gekopieerd van Mercedes, mogelijk ook het DAS-systeem.

"We hebben nagedacht over wat het doet en hoe, en ik denk dat we net als de meeste mensen de video hebben geanalyseerd en eerlijk gezegd, we weten niet wat het doet", zei Renault sportief directeur Alan Permane.

Geen risico nemen

Vorig jaar was het Ferrari dat vraagtekens zette bij de legaliteit van de velgen van Mercedes. Te midden van de dreiging van een protest, besloot Mercedes-teambaas Toto Wolff om ze te verwijderen van de Mercedes W10.

De huidige kwestie ligt anders, zo meldt een bron binnen het team aan Auto Motor und Sport: "In die tijd konden we ons geen protest veroorloven omdat we het kampioenschap in principe op zak hadden. Deze keer moeten we het nog steeds winnen en is het seizoen nog niet eens begonnen."