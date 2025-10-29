Oud-coureur en directeur van de F1 Academy Susie Wolff is erg lovend over zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton. De Schotse oud-coureur vindt dat Hamilton erg goed onderweg is. Niet per se op de baan, maar voornamelijk in zijn persoonlijke leven. De Brit zet zich meermaals in voor goede doelen en doorbrak het stereotype F1-coureur.

Susie Wolff heeft in 2014 en 2015 voor Williams in totaal vier trainingen afgewerkt. De Schot reed dus samen met Valtteri Bottas en Felipe Massa. Wolff houdt zich momenteel bezig met F1 Academy, dat is een competitie waar alleen vrouwen aan mogen deelnemen.

F1 Academy groeit

"Ik krijg veel steun vanuit de sport. Veel mensen prijzen me voor de groei van de F1 Academy – het is zo’n aanwinst, omdat we gesteund worden door de verschillende Formule 1-teams. Ik heb de volledige steun van de sport en krijg alle investeringen die nodig zijn om verder te bouwen. Er zit een echte authenticiteit in de Formule 1-mensen die willen dat de F1 Academy een succes wordt, juist omdat ze weten dat het een positieve impact kan hebben op de sport", vertelt Wolff in de High Performance Podcast.

Een van de mensen die Wolff steunt is Hamilton, dat zorgt voor wederzijds respect. Wolff vertelt: "Lewis is altijd bereid geweest om zich uit te spreken voor het goede. Daarbij is hij zich altijd bewust van zijn impact en hoe hij een positieve invloed kan hebben." Hamilton zet zich ook in voor diversiteit in de Formule 1.

'Hamilton bewandelt zijn eigen pad'

"Hij heeft absoluut zijn eigen pad uitgestippeld en een enorme impact gehad op de sport. Het verbaasde me niets dat hij opstond en sprak – dat doet hij altijd, ook wanneer iets nog niet gezegd is, maar wél gezegd moet worden", zo stelt de lovende Wolff.

"Hij heeft die wandeling naar de paddock omgetoverd tot een catwalk. Ook daarmee heeft hij een rol gespeeld in het cultureel relevant maken van de Formule 1 – niet alleen binnen de autosport, maar ook daarbuiten. Hij is iemand met een krachtige stem, en die gebruikt hij ten goede. Daar zouden anderen een voorbeeld aan moeten nemen."