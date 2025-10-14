user icon
icon

Susie Wolff teleurgesteld in Horner: "Slecht voor het imago van de F1"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Susie Wolff teleurgesteld in Horner: "Slecht voor het imago van de F1"
  • Gepubliceerd op 14 okt 2025 16:46
  • comments 6
  • Door: Jeroen Immink

Susie Wolff is ingegaan op de beschuldigingen rondom Christian Horner. De vrouw van Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft aangegeven teleurgesteld te zijn in de voormalig teambaas van Red Bull Racing. Horner werd beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag door een vrouwelijke medewerker.

Vlak voor de start van het Formule 1-seizoen van 2024 barstte de bom in de koningsklasse. Horner, die op dat moment met een oppermachtige Max Verstappen niet te verslaan was, werd beticht van grensoverschrijdend gedrag. De Engelsman werd twee keer vrijgesproken, maar na de Grand Prix van Silverstone besloot Red Bull hem alsnog te ontslaan. Laurent Mekies volgde hem op als teambaas.

Meer over Susie Wolff Spraakmakende FIA-zaak niet van de baan: Susie Wolff zet door

Spraakmakende FIA-zaak niet van de baan: Susie Wolff zet door

13 okt

Wolff openhartig over aantijgingen Horner

Wolff, die in het verleden met Horner samenwerkte binnen de Formule 1 Academy, reageerde met verbazing op het nieuws. “Christian steunde de Formule 1 Academy, en daar zal ik hem altijd dankbaar voor zijn,” vertelde ze openhartig tegenover The Times. “Het was echt jammer voor de sport, het hele drama dat ontstond door de beschuldigingen. We kregen zoveel positieve impulsen met de Formule 1 Academy — alles kwam op gang, en plotseling wilde iedereen me daarover interviewen.”

Daarbij benadrukte Wolff dat Horner niet alleen zijn eigen ruiten, maar ook die van de sport heeft ingegooid. “Hij was iemand die een personage heel goed speelde. Maar ik denk wel dat dat incident niet goed was voor het imago van de sport en aantoonde dat we nog werk te verzetten hebben.”

Wolff en Horner hebben een geschiedenis

De relatie tussen Horner en de Wolffs is er een waar een film over gemaakt kan worden. In de Netflix-serie Drive to Survive is vaak te zien hoe Horner en Toto Wolff met elkaar in de clinch liggen, wat ook op de baan voor de nodige spanning zorgde. In 2021 bereikte die rivaliteit het kookpunt, toen Verstappen en Lewis Hamilton het tegen elkaar opnamen voor de wereldtitel.

Horner lijkt na zijn vertrek bij Red Bull niet stil te willen zitten. De Engelsman wordt in verband gebracht met Alpine, Haas en Aston Martin, en zou bovendien zelfs gesprekken hebben gevoerd met Ferrari.

Avb1

Posts: 187

Ik ben teleurgesteld in Sussie Trump.

  • 5
  • 14 okt 2025 - 16:59
F1 Nieuws Formule 1 F1 Susie Wolff Christian Horner Red Bull Racing

Reacties (6)

Login om te reageren
  • snailer

    Posts: 30.191

    Sussie gaat niet witte bonen (op zijn Engels in het Fries) voor Horner. Maar goed ook. Ik schat Toto wel een stuk sterker in eigenlijk. Ten opzichte van Horner ziet Wolff er uit als Grutte Pier.

    • + 0
    • 14 okt 2025 - 16:55
  • Avb1

    Posts: 186

    Ik ben teleurgesteld in Sussie Trump.

    • + 5
    • 14 okt 2025 - 16:59
  • hupholland

    Posts: 9.288

    die moet ook nog ff natrappen, kon je op wachten. Die Wolffs mogen wel een beetje oppassen met hun verhaallijn van Horner de slechterik van de F1, ze moeten thuis misschien eens over andere dingen gaan praten. En eens wat meer in de spiegel kijken.

    • + 5
    • 14 okt 2025 - 17:32
  • Larry Perkins

    Posts: 60.622

    Suus is nog steeds pissig omdat zij geen dikkiepikkie van Horner heeft ontvangen en het met de lamlöl van Toot moet doen...

    • + 3
    • 14 okt 2025 - 18:16
  • Freek-Willem

    Posts: 6.263

    Tsja die Suus. Haar mag je niet verdenken van iets en daar onderzoek naar doen. Maar Horner mag zonder onderzoek wel beschuldigd worden. Komt bij mij toch enigzins dubieus over. Ergens zit er oud zeer mbt Christian bij Suus zo komt het in ieder geval over

    • + 5
    • 14 okt 2025 - 18:27
    • MustFeed

      Posts: 10.279

      Inderdaad. En niet alleen dubieus maar ook huichelachtig. "Het is zo slecht voor het imago" en vervolgens wel ingaan op het onderwerp en actief meewerken aan de imago schade. Die imago schade interesseert haar niks anders had ze wel gezegd dat het een interne Red Bull aangelegenheid is, dat ze er zelf geen informatie over heeft en niet over kan oordelen. En als ze dan toch een trap richting Horner wil geven dan merkt ze op dat Horner op dit moment werkloos is en niet langer relevant.

      Figuren als Susie Wolff hebben echter een gebrek aan integriteit, dus uiteraard kan ze het niet laten om zich te mengen in een laster campagne.

      • + 2
      • 14 okt 2025 - 22:20

US Grand Prix van de VS

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    19:30 - 20:30

    Sprint / Sprint startgrid

    19:00 - 19:30

    Race / Startgrid

    21:00 - 23:00

  • Sprint shootout

    23:30 - 00:15

    Kwalificatie

    23:00 - 00:00

    Snelste ronde

    21:00 - 21:00

USGrand Prix van de VS

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    19:30 - 20:30

  • Zaterdag weather-image

  • Sprint

    19:00 - 19:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    21:00 - 23:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    23:30 - 00:15

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    23:00 - 00:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    21:00 - 21:00

Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
650
2
Mercedes
323
3
Ferrari
298
4
Red Bull Racing
290
5
Williams
102
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
68
8
Sauber
55
9
Haas F1
46
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Susie Wolff -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land GB
  • Geb. datum 6 dec 1982 (42)
  • Geb. plaats Oban, GB
  • Gewicht 53 kg
  • Lengte 1,68 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar