Susie Wolff is ingegaan op de beschuldigingen rondom Christian Horner. De vrouw van Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft aangegeven teleurgesteld te zijn in de voormalig teambaas van Red Bull Racing. Horner werd beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag door een vrouwelijke medewerker.

Vlak voor de start van het Formule 1-seizoen van 2024 barstte de bom in de koningsklasse. Horner, die op dat moment met een oppermachtige Max Verstappen niet te verslaan was, werd beticht van grensoverschrijdend gedrag. De Engelsman werd twee keer vrijgesproken, maar na de Grand Prix van Silverstone besloot Red Bull hem alsnog te ontslaan. Laurent Mekies volgde hem op als teambaas.

Wolff openhartig over aantijgingen Horner

Wolff, die in het verleden met Horner samenwerkte binnen de Formule 1 Academy, reageerde met verbazing op het nieuws. “Christian steunde de Formule 1 Academy, en daar zal ik hem altijd dankbaar voor zijn,” vertelde ze openhartig tegenover The Times. “Het was echt jammer voor de sport, het hele drama dat ontstond door de beschuldigingen. We kregen zoveel positieve impulsen met de Formule 1 Academy — alles kwam op gang, en plotseling wilde iedereen me daarover interviewen.”

Daarbij benadrukte Wolff dat Horner niet alleen zijn eigen ruiten, maar ook die van de sport heeft ingegooid. “Hij was iemand die een personage heel goed speelde. Maar ik denk wel dat dat incident niet goed was voor het imago van de sport en aantoonde dat we nog werk te verzetten hebben.”

Wolff en Horner hebben een geschiedenis

De relatie tussen Horner en de Wolffs is er een waar een film over gemaakt kan worden. In de Netflix-serie Drive to Survive is vaak te zien hoe Horner en Toto Wolff met elkaar in de clinch liggen, wat ook op de baan voor de nodige spanning zorgde. In 2021 bereikte die rivaliteit het kookpunt, toen Verstappen en Lewis Hamilton het tegen elkaar opnamen voor de wereldtitel.

Horner lijkt na zijn vertrek bij Red Bull niet stil te willen zitten. De Engelsman wordt in verband gebracht met Alpine, Haas en Aston Martin, en zou bovendien zelfs gesprekken hebben gevoerd met Ferrari.