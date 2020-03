Helmut Marko: "Gedrag en houding van de FIA is echt schandalig"

Zeven Formule 1-teams dreigen met juridische stappen over de 'geheime afspraak' die Ferrari en de FIA ​​zijn overeengekomen over de 2019-motor van het Italiaanse team. Het was al bekend dat de teams die geen gebruik maken van een Ferrari-motor woedend zijn over het gebrek aan transparantie en een echte straf, maar alle zeven van die teams maakten hun woede duidelijk door een gezamenlijk persbericht.

Sommigen mensen voorspellen dat het één van de grootste valsspel- en corruptieschandalen in de F1-geschiedenis zou kunnen worden.

"Als een atleet positief test voor doping, kan WADA ook geen deal sluiten met die atleet", vertelde een niet nader genoemde teambaas aan Auto Motor und Sport.

Drijfveer is geld

De kern van de woede van de zeven teams is geld, want als Ferrari had bedrogen, dan zou elk team, behalve kampioenen Mercedes, hebben geprofiteerd van de diskwalificatie van het team uit Maranello

"Het is een dubbelcijferig miljoen minder voor het eindigen als derde in plaats van als tweede", aldus Dr. Helmut Marko van Red Bull Racing. "Het is niet alleen de distributie, maar het zit ook in onze sponsorcontracten. Als ze echt vals spelen, zou 10 of 20 miljoen veel te goedkoop zijn", voegde hij eraan toe.

Daar blijft het echter niet bij. Helmut Marko denkt dat de straf voor Ferrari over de affaire, daadwerkelijk en ironisch genoeg een voordeel zou kunnen opleveren. "Als Ferrari nu onderzoek doet naar alternatieve brandstoffen voor de FIA, biedt dat een voordeel van ervaring ten opzichte van alle anderen", zei hij.

Juridische stappen tegen Ferrari en de FIA

Red Bull sluit daarom niet uit dat er juridische stappen wordt ondernomen. "Deze keer hebben we ons aangesloten bij de campagne van Mercedes. Maar in de toekomst zullen we onze opties overwegen en onze rechten op onze eigen manieren handhaven", vertelde Marko aan Auto Bild.

Welke kant kiest Liberty?

Zeven teams hebben zich verenigd en staan lijnrecht tegenover de FIA en Ferrari. Mercedes, Red Bull Racing, AlphaTauri, McLaren, Racing Point, Williams en Renault trekken gezamenlijk op en ondermijnen hiermee de geloofwaardigheid van de FIA. De voornamelijk Franse organisatie zal met de billen bloot moeten en open kaart spelen. De vraag is welke kant het op zal gaan de komende weken. Voor de F1 zou een onderlinge rechtszaak geen goed nieuws zijn.

Grote vraag is dan ook welke kant Liberty gaat kiezen, de eigenaar van de F1. Er gaan geruchten dat Liberty aan de kant van de zeven teams staat.

Wat heel duidelijk naar voren komt is de kritiek op de FIA. Mercedes-teambaas Toto Wolff: "Wat Ferrari deed was niet oké, maar nog erger is hoe de FIA hiermee is omgegaan."

De Oostenrijker krijgt bijval van zijn landgenoot. Helmut Marko is het ermee eens: "Het gedrag van de FIA ​​is hierin het echte schandaal. We hadden eigenlijk Christian Horner moeten instrueren om 24 miljoen dollar aan prijzengeld terug te eisen."