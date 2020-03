F1-teams boos: Dreigen met rechtszaak vanwege schikking FIA en Ferrari

Zeven Formule 1-teams hebben zich verenigd in een gezamenlijk statement aangaande de schikking die de FIA en Ferrari hebben getroffen naar aanleiding van de power unit van het Italiaanse team, dat vorige week bekend werd gemaakt. De teams maken in het gezamenlijke persbericht, uitgegeven door Renault, melding van een mogelijke rechtsgang.

Grote afwezige, maar niet geheel tegen verwachting zijn de teams van Alfa Romeo en Haas die zich niet hebben aangesloten bij de verklaring. Zij nemen motoren af van Ferrari, en staan achter hun leverancier.

De volledige verklaring

Wij, ondergetekende teams, waren verrast en geschokt door de verklaring van de FIA ​​van vrijdag 28 februari over de afronding van haar onderzoek naar de power unit van het Formule 1-team van Ferrari.



Een internationale sportregelgever als de FIA heeft de verantwoordelijkheid om te handelen met de hoogste normen van bestuur, integriteit en transparantie.



Na maanden van onderzoeken die door de FIA ​​alleen zijn uitgevoerd naar aanleiding van vragen van andere teams, hebben we er sterk bezwaar tegen dat de FIA ​​een vertrouwelijke schikkingsovereenkomst met Ferrari sluit om deze kwestie te sluiten.



Daarom verklaren we hierbij publiekelijk onze gedeelde toewijding om volledige en juiste openbaarmaking in deze zaak na te streven, om ervoor te zorgen dat onze sport alle concurrenten eerlijk en gelijk behandelt. We doen dit namens de fans, de deelnemers en de aandeelhouders van de Formule 1.



Bovendien behouden wij ons het recht voor om in het kader van het FIA-proces en voor de bevoegde rechtbanken gerechtelijke stappen te ondernemen.



McLaren Racing Limited

Mercedes-Benz Grand Prix Limited

Racing Point UK Limited

Red Bull Racing Limited

Renault Sport Racing Limited

Scuderia Alpha Tauri S.p.A.

Williams Grand Prix Engineering Limited