Ricciardo verrassend snel met Renault

Daniel Ricciardo was vanochtend verrassend de snelste tijdens de laatste ochtend van de testweken in Barcelona. De Renault coureur reed een ronde van 1:16.276.

Het is een beetje een traditie geworden, maar ook in de ochtend zagen we de bekende 'spinners' op de baan. Grosjean en Albon hadden beiden een uitstapje maar konden hun weg vervolgen. Grosjean en Albon vonden zichzelf overigens aan de achterkant van het veld terug.

Vanochtend was ook voor de meeste teams het moment om de C4 of de C5 te monteren. Het veld lijkt dicht bij elkaar te zitten. Vanaf de snelste tijd (Ricciardo) tot en met de achtste plaats van Grosjean zit minder dan acht tienden van een seconde.

Mercedes maakte met 91 ronden de meeste kilometers deze ochtend. We zagen ook dat Hamilton het DAS-systeem voor de eerste keer in deze tweede testweek gebruikte.