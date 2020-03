Testdag 5: Vettel snelste tijdens vijfde testdag, Alpha Tauri maakt indruk

Sebastian Vettel heeft de vijfde van zes testdagen als snelste afgesloten. De Duitse Ferrari-coureur ging met een tijd van 1:16.841 rond over het circuit van Barcelona.

Ferrari kende een solide en goede dag en maakte van de topteams de meeste kilometers. Mercedes kende problemen met haar motor en besloot om half zes om niet meer terug te komen op het circuit. Hamilton kwam tot slechts veertien ronden, teamgenoot Bottas reed er in de ochtend 47.

Red Bull Racing reed in de ochtend 31 ronden, Albon reed er uiteindelijk bijna 60.

Waar Claire Williams in de ochtend nog klaagde dat men soms te weinig track-time had, zal ze na vandaag tevreden terugkijken. Nicholas Latifi reed in totaal 160 ronden en kwam tot een respectabele tijd van 1:17.313. Hiermee bewijst het team uit Grove dat ze het rampjaar 2019 achter zich hebben gelaten.

Alpha Tauri reed gedurende een groot deel van de dag op 'race-snelheid' haar rondes over het circuit. Het was duidelijk dat de Italiaanse-renstal zich bezig hield met een race simulatie. Aan het einde van de dag reed Gasly op de C5 compound een tijd die 0.225 langzamer was dan de Ferrari van Sebastian Vettel.