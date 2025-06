Het team van Red Bull Racing is bezig met een lastig seizoen in de Formule 1. De Oostenrijkse renstal kan McLaren niet bijhouden, en dat zorgt voor grote frustratie. Teambaas Christian Horner staat onder druk, en volgens nieuwe geruchten heeft de top van Red Bull zijn macht ingeperkt.

Red Bull is dit jaar definitief ingehaald door McLaren. De Oostenrijkse renstal staat momenteel zelfs vierde in het constructeurskampioenschap, en afgelopen weekend maakten ze een paar tactische foutjes. Het bleken foutjes met grote gevolgen te zijn, want Max Verstappen raakte zo gefrustreerd dat hij op de baan een ram uitdeelde aan Mercedes-coureur George Russell.

Horner hekelt uitspraken van Schumacher

Verstappens actie ontketende een regen aan kritiek. Veel kenners gaven hun mening over de zaak, en dat gold ook voor Ralf Schumacher. Bij de Duitse tak van Sky Sports stelde de Duitser dat Verstappen dit mogelijk met opzet had gedaan, om zo te zakken in het wereldkampioenschap en op die manier een exit clausule te activeren.

Schumachers uitspraken zorgden voor woede bij Red Bull. Teambaas Christian Horner reageerde bij Bild, en riep dat hij nog nooit zoiets stoms had gehoord. Volgens het Duitse F1-Insider ergert Horner zich al langer aan Schumacher, en zou hij, zonder succes, bij het Britse moederbedrijf van Sky hebben aangedrongen op een ontslag van de analist.

Red Bull perkt de macht van Horner in

Volgens F1-Insider klopt het dat de sfeer binnen het team van Red Bull op dit moment niet goed is. Het medium suggereert dat dit vooral komt door Horner. Hij zou onder flinke druk staan, en volgens F1-Insider is Horners macht bij het team ingeperkt.

Horner zou nu alle besluiten die hij wil nemen moeten laten goedkeuren door het hoofdkantoor. Volgens F1-Insider was dit eerder nog wel het geval, en kon hij bijvoorbeeld de contractverlenging van Sergio Perez er doordrukken bij het team.

Geruchtenstroom

De nieuwe geruchten volgen na een aantal onrustige weken. De prestaties op de baan vallen tegen, en Horner werd eerder al in verband gebracht met een vertrek bij Red Bull. Deze geruchten werd al snel naar het rijk der fabelen verwezen, ook vanwege de rol van Oliver Oakes in het verhaal.

Oakes vertrok vorige maand onverwachts bij Alpine, waarna er in Italiaanse media werd gesuggereerd dat hij Horner kon opvolgen. Aan deze verhalen werd een einde gemaakt toen duidelijk werd dat de broer van Oakes was opgepakt door de Britse politie.

Interne strijd

Ook de verhalen over een interne strijd zijn niet nieuw. Enkele jaren geleden gingen er verhalen rond over een tweestrijd tussen Horner en teamadviseur Helmut Marko. Deze werden stevig ontkend, maar kwamen weer terug nadat Horner werd beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag.

Horner zou in die periode steun hebben gehad van de Thaise grootaandeelhouder, terwijl de Oostenrijkse aandeelhouders hem liever kwijt dan rijk waren. Nadat Horner na een intern onderzoek werd vrijgesproken, verdwenen deze verhalen weer. De huidige prestaties vallen echter flink tegen, en mede daardoor is de situatie nu weer onrustig.

Hangar 7

Horner was afgelopen week wel gewoon aanwezig bij de heropening van Red Bulls Hangar 7 in Salzburg. Ook Marko en alle grote namen van Red Bull zouden hier aanwezig zijn geweest. Of hier mogelijk iets is besproken, is niet duidelijk.