Lando Norris verwacht een crash met Oscar Piastri

Lando Norris en Oscar Piastri krijgen dezelfde kansen bij het team van McLaren. Beide coureurs vechten voor de titel, en vooralsnog gaat dat goed. Norris weet dat het mis kan gaan, en hij houdt er rekening mee dat ze vroeg of laat gaan crashen.

Bij McLaren weigeren ze een kopman aan te wijzen. Piastri en Norris staat vlak bij elkaar in het wereldkampioenschap. Ze nemen het op tegen de Red Bull van Max Verstappen, maar normaal gesproken zijn de McLarens sneller. Ze zijn dan ook niet alleen elkaars teamgenoten, maar ook elkaars rivalen. Dat kan voor de nodige chaos gaan zorgen, en daar zijn ze zich van bewust.

Teamwork is ook belangrijk

Norris sorteert in een interview met Sky Sports voor op een incident: "We hebben nooit gezegd dat we alles gaan voorkomen. Ik denk dat we eigenlijk heel open zijn geweest door te zeggen dat er op een gegeven moment waarschijnlijk iets gaat gebeuren."

"Daar moeten we klaar voor zijn. Zowel Oscar als ikzelf weten dat we heel erg competitief zijn. We willen elkaar gaan verslaan, maar het belangrijkste is dat we samen sterk staan als een team. Alles ligt open en alles is heel erg duidelijk tussen ons."

Clash is onvermijdelijk

Dat mag er volgens Norris niet voor zorgen dat ze te lief voor elkaar zijn. Een rivaliteit mag bestaan: "We willen allebei winnen. We willen elkaar verslaan, maar uiteindelijk kan er maar één persoon winnen. Dat is degene die het beste presteert gedurende het seizoen. Andrea (Stella, red.) heeft het gezegd."

"Het is geen kwestie van of, maar meer van wanneer. We zullen zien wanneer dat moment komt. We zullen proberen alles zoveel mogelijk te voorkomen. Maar het is onvermijdelijk dat dit gebeurt in de racerij."

De kans is klein dat er dit weekend een incident gaat plaatsvinden. Norris start de race na een slechte kwalificatie als zevende, terwijl Piastri als derde aan de Grand Prix van Canada mag beginnen.