Red Bull maakt zich geen zorgen over agressieve George Russell

Max Verstappen gaat vandaag in Canada op jacht naar zijn derde zege van het seizoen. Hij zal een flinke strijd met George Russell moeten uitvechten, maar Helmut Marko maakt zich geen zorgen over een mogelijk agressief duel.

Verstappen kende in Canada een sterke kwalificatie. Hij voelde zich goed in zijn RB21, en alleen George Russell was sneller. Hij heeft een verleden met de Brit, en veel mensen verheugen zich op een spannende strijd tussen de twee kemphanen. De vraag is alleen wel hoe groot de verschillen zullen zijn tussen de Red Bull en de Mercedes.

De strijd met de concurrentie

Red Bull-adviseur Helmut Marko maakt zich niet zoveel zorgen, zo legt hij uit bij de internationale media: "We zijn tevreden. Mercedes zag er bij de longruns niet zo goed uit en ik zou zeggen dat wij erin zijn geslaagd om terug te komen. Maar het zit wel heel dicht bij elkaar. Ik zou zeggen dat Ferrari ondergewaardeerd is, al ging Charles Leclerc wel de fout in."

Marko zag echter ook dat het spannend werd met Mercedes, die aan het einde dichterbij kwamen: "Vooral met deze temperaturen, die veel hoger lagen." Marko verwacht verder weinig van McLaren-coureur Lando Norris: "Hij heeft het weer verprutst."

Agressieve Russell

Russell zal zich willen bewijzen in de strijd met Verstappen. De Brit kan het gevecht mogelijk op een iets agressievere manier aangaan, dan hij bij een andere coureur zou doen. Het zorgt voor veel vragen, want hoe zal Verstappen hiermee omgaan? Hij is immers één strafpunt verwijderd van een schorsing.

Als Marko wordt gevraagd of hij zich zorgen maakt over een agressievere Russell, reageert hij ontwijkend: "Het is een race, en anders kan je net zo goed op het postkantoor gaan werken!"

Verstappen staat nu op elf strafpunten, als een coureur twaalf strafpunten in twaalf maanden bij elkaar rijdt, dan volgt er een schorsing.