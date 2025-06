Verstappen wijst de sleutel tot succes in Canada aan

Max Verstappen start de Grand Prix van Canada vandaag vanaf de tweede plaats. Hij staat naast George Russell op de eerste startrij, en dat kan voor spektakel gaan zorgen. Verstappen blijft zeer rustig, en weet wat de sleutel tot succes is.

Verstappen kende op zaterdag een zeer sterke kwalificatie. De Nederlandse Red Bull-coureur was nipt langzamer dan de Mercedes van Russell, maar hij voelde zich sterk. Het gevoel bij Red Bull was ook goed, en er werd gewezen naar de goede snelheid in de longruns. Het biedt kansen, maar Verstappen weet dat hij niet te vroeg moet juichen.

Wat zijn de verwachtingen van Verstappen?

Verstappen was zeer kalm tijdens de drivers parade voorafgaand de Grand Prix. Glimlachend stond hij op de dieplader en besprak hij zijn verwachtingen: "Ik heb zin in de race van vandaag. Hopelijk kunnen we een sterke Grand Prix gaan rijden. Hopelijk zijn we competitief."

Verstappens doel is ook duidelijk. Lachend deelt hij wat zijn hoop voor de Grand Prix van vandaag is: "Ik ga mijn best doen om een zo goed mogelijke race te rijden!"

De sleutel tot succes

De banden zijn volgens Verstappen zeer belangrijk, maar hij ziet dit niet per se als de sleutel tot succes. Hij weet wat wel belangrijk is voor een goed resultaat: "Wat de sleutel tot succes is? Je moet geduldig zijn. Het is een lange race, en er kunnen heel erg veel dingen gaan gebeuren."

Een goed resultaat kan Verstappen gaan helpen in de strijd om de wereldtitel. Hij start voor zijn titelrivalen Oscar Piastri en Lando Norris van McLaren. Als Verstappen vandaag goed scoort, dan kan hij de druk op Norris meer gaan opvoeren.

Het is niet mogelijk om de koppositie van Piastri over te nemen, maar hij kan het onderlinge verschil wel verkleinen. Een goed resultaat is dus zeer belangrijk voor Verstappen.