Hamilton spreekt Leclerc tegen over snelheid van Ferrari

Lewis Hamilton start de Grand Prix van Canada vandaag vanaf de vijfde plaats. Na afloop van de kwalificatie baalde hij als een stekker, want hij had niet het gevoel dat er veel meer in had gezeten.

Hamilton kende geen slechte kwalificatie op het Circuit Gilles Villeneuve in Montreal. De Brit noteerde de vijfde tijd, en was daarmee de snelste Ferrari van de dag. Zijn teamgenoot Charles Leclerc maakte een foutje, waardoor hij niet verder kwam dan de achtste tijd.

De Monegask was enorm teleurgesteld, want hij had het idee dat de pole position tot de mogelijkheden behoorde. De Ferrari voelde volgens hem goed aan, maar Hamilton had er een andere mening over.

Twijfels over Leclerc

Bij Sky Sports sprak Hamilton zich uit: "We hebben bij de set-up het beste gedaan wat we konden doen. We hebben het hele weekend hard gewerkt om meer snelheid te vinden, maar ik denk gewoon niet dat de auto veel sneller kan gaan. Ik denk niet dat we kunnen vechten met de auto's aan kop, en we moeten gewoon accepteren dat dit de situatie is."

Ook over Leclerc is Hamilton duidelijk: "Charles had een goed begin van zijn rondje, maar kon hem dus niet afmaken. Misschien zaten er nog een paar tienden in, maar we hadden zeker niet mee kunnen doen om de eerste startrij."

Tactische fout van Ferrari?

Hamilton reed zijn snelste rondje op de zachte band, en hij plaatst vraagtekens bij deze keuze van Ferrari: "De andere jongens reden op de mediumbanden, en ik weet niet helemaal waarom wij daar niet aan hebben gedacht. We dachten dat de soft, of dat hadden we vernomen, die betere bocht was en daarom kozen we voor deze tactiek."

Hamilton krijgt dan de vraag of hij hoopt op een leuke race: "Ja, ik hoop het wel. Misschien komen de problemen van Spanje terug, maar ik hoop het niet."