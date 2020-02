Pirelli: "Mercedes DAS-systeem beschadigt banden niet"

Mercedes lijkt in 2020 te gaan racen met het controversiële nieuwe 'push-pull' stuursysteem, DAS genaamd. Toen vorige week in Barcelona beelden verschenen van de coureurs die de richting van de voorwielen aanpasten door aan het stuur te duwen en eraan te trekken, veroorzaakte dit veel opschudding.

Maar 'DAS' - wat staat voor dubbeleas besturing - lijkt volledig legaal. "Ik denk niet dat ons team iets zou gaan ontwikkelen waarvan het geloofde dat de FIA ​​het zou verbieden", zei Valtteri Bottas, die onthulde dat Mercedes er een jaar geleden daadwerkelijk aan begon te werken.

Red Bull vindt DAS illegaal

Velen zijn het erover eens dat de formulering van de 2020-regels een dergelijk systeem niet verbieden, maar dr. Helmut Marko van Red Bull vindt het illegaal. Adrian Newey, ontwerper van Red Bull, is het er niet mee eens dat het systeem vooral gaat over het verwarmen of koelen van de banden.

"Er moeten aerodynamische redenen zijn", zei hij tegen Auto Motor und Sport. "En ik vind het moeilijk om te zien hoe dat legaal zou zijn. De coureur stuurt de auto niet wanneer hij aan het stuur duwt of trekt."

Voor 2021 zal de innovatie moeten worden geschrapt, omdat de formulering van de reglementen van volgend jaar duidelijk maakt dat het enige wat een stuurwiel kan doen, naar links of naar rechts wordt gedraaid.

Ferrari-baas Mattia Binotto zei dat het tot de zomer kan duren voordat rivaliserende teams het systeem van Mercedes kunnen kopiëren. "Ik ben er vrij zeker van dat de FIA al de juiste beslissing heeft genomen, of dat zullen. Maar ik vertrouw er volledig op wat de FIA ​​zal beoordelen", zei hij.

Het lijkt erop dat de FIA ​​ook denkt dat het systeem veilig is. Bottas zei dat het gebruik van het systeem tijdens het rijden helemaal niet raar aanvoelt, terwijl Lewis Hamilton vorige week soortgelijke opmerkingen maakte.

Wolff probeerde zelf DAS in simulator

Zelfs Mercedes-baas Toto Wolff heeft het in de simulator geprobeerd en zei: "Ik was verrast hoe gemakkelijk het is. Het is een onnatuurlijke beweging, maar de beweging is klein en je doet het alleen op het rechte stuk."

Pirelli

Een bron bij de FIA ​​zei dat er geen zorgen zijn over de sterkte van de stuurkolom bij crashes, en Pirelli ontkende dat het aanpassen van de 'toe-in' en 'toe-out' terwijl het in beweging is de veiligheid van de banden niet in gevaar brengt.

"We hebben de banden van alle teams tijdens de tests geanalyseerd en hebben niets vreemds gevonden op de banden die door Mercedes worden gebruikt", zegt Pirelli-baas Mario Isola.

