Sebastian Vettel: "Het DAS-systeem is geen garantie voor overwinningen"

Het team van Mercedes kwam afgelopen week met een bijzondere innovatie. Het DAS-systeem werd geïntroduceerd en zorgde voor behoorlijk wat opschudding. Veel analisten in de paddock verwachten dat het mogelijk een dominant seizoen zal worden van het Duitse fabrieksteam en dat de concurrentie zoals Sebastian Vettel, Charles Leclerc en Max Verstappen weinig kans maken om mee te strijden om de wereldtitel.

Niet makkelijk voor de coureurs

Ferrari-coureur Sebastian Vettel denkt daar echter toch iets anders over en geeft zich nog niet gewonnen: "We hebben dit systeem tijdens onze lunch besproken. Aangezien ze ermee testen kun je ervan uitgaan dat het legaal is. Ik vind het echter wel apart, het is namelijk een stuurwiel, geen stuur om mee te duwen en trekken."

"Ik heb geen idee of het werkt maar ik denk dat er veel tijd ingestoken is en dat het veel tijd heeft gekost om dit op de auto te krijgen zodat het op het circuit werkt. Ik denk ook niet dat het zo makkelijk is als het eruit ziet voor een coureur om ermee te werken."

Geen garantie

Als Vettel gevraagd wordt of het een grote invloed gaat hebben op het kampioenschap betwijfelt de Duitser dit: "Misschien onderschat ik dit systeem, maar ik geloof niet dat het DAS-systeem een garantie voor overwinningen betekent. Er zijn meer elementen om een competitieve auto te bouwen. Het is een innovatie in de sport en we zullen moeten kijken of het iets is dat iedereen moet invoeren of niet, maar dat zal geen makkelijke taak zijn."