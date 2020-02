Ook voor Haas F1 en Williams is het Formule 1-seizoen 2020 nu echt begonnen. Zojuist stuurde Romain Grosjean de nieuwe VF-20 voor het eerst de baan op op het Circuit de Barcelona-Catalunya, terwijl George Russell de eer kreeg om dat met de FW43 te doen.

Begin februari was Haas F1 het eerste team dat beelden naar buiten bracht van haar bolide voor het seizoen 2020. Op deze renders was de nieuwe kleurstelling van het team goed te zien, evenals een aantal aerodynamische veranderingen op de bolide. Hoewel de officiële presentatie van de VF-20 pas aanstaande woensdag plaatsvindt, verscheen de bolide vandaag al wel op het asfalt in Barcelona.

Net als Renault, dat eerder vandaag al de baan op kwam met de nieuwe R.S.20, is Haas F1 een aantal dagen voor de start van de wintertests al afgereisd naar het Circuit de Barcelona-Catalunya voor een filmdag. Dat moment wordt bovendien ingezet als de shakedown voor de VF-20. Grosjean kreeg van het team de eer om als eerste meters te maken in de nieuwe bolide.

Breaking cover!



The #VF20 takes to the track for the very first time 🤩#HaasF1 pic.twitter.com/aaIuDyKPv8 — Haas F1 Team (@HaasF1Team) February 17, 2020

Ook Williams al de baan op

Bij Williams is er een enorm verschil met de situatie van twaalf maanden geleden. Destijds kwam het team twee dagen te laat aan op het Circuit de Barcelona-Catalunya, waardoor er pas op de derde dag van de wintertests gereden kon worden. Hoe anders is het in 2020: vanochtend onthulde Williams de FW43 en vandaag maakt de bolide haar eerste meters in Barcelona.

Russell is achter het stuur van de nieuwe auto gekropen voor een shakedown en een filmdag en het toont aan dat Williams er beter voor staat dan vorig jaar. Het moet raar lopen als het team niet op alle testdagen present is, aangezien de bolide nu dus al op het circuit gesignaleerd is voor een filmdag.