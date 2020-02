Williams plukt plaatsvervangend hoofdontwerper weg bij Red Bull Racing

Williams heeft in de zoektocht naar betere tijden twee aanwinsten aangetrokken voor de aerodynamische afdeling. David Worner wordt de nieuwe hoofdontwerper van het team, terwijl Jonathan Carter plaatsvervangend hoofdontwerper wordt.

Afgelopen jaar kende Williams een zeer teleurstellend seizoen. Het team had een valse start, kwam te laat aan bij de wintertests en bleek vervolgens een auto te hebben die het tempo absoluut niet kon volgen. Plaatsvervangend teambaas Claire Williams heeft ingegrepen, want er zijn twee versterkingen gehaald voor de aerodynamische afdeling, hoewel zij die functies pas in de nabije toekomst zullen invullen.

Worner wordt de nieuwe hoofdontwerper van Williams. Hij werkt al sinds 1997 in de Formule 1, toen hij de sport betrad bij Arrows als ontwerper. In 2003 volgde de overstap naar Jaguar, het team dat hij trouw bleef bij de transitie naar Red Bull Racing. Eerst hield hij zich bezig met de wielophangingen, terwijl hij sinds 2014 de deputy chief designer van het team was.

In zijn nieuwe rol bij Williams krijgt Worner assistentie van Carter, die dezelfde rol op zich zal nemen als Worner had bij Red Bull Racing. Bovendien Carter ook head of design bij het Britse team. Hij begon zijn autosportcarrière in 1979 bij Reynard Racing Cars, waarna er periodes volgden bij Arrows, McLaren en tot slot Renault. Carter maakt de overstap vanaf het Franse team, waar hij sinds 2015 hoofd composietontwerp was.

Verder vindt er intern bij Williams nog een verschuiving plaats. Adam Carter was chief engineer of vehicle performance en chief of staff bij Williams, maar treedt vanaf 2020 op als hoofdengineer van het team.