'Bolide Haas F1 doorstaat crashtests, presentatie op 19 februari'

Over ruim een maand wordt het Formule 1-seizoen 2020 afgetrapt met de wintertests in Barcelona. Haas F1 lijkt goed op schema te liggen, want het nieuwe chassis is inmiddels door de verplichte crashtests gekomen.

Het kleine Amerikaanse team is overigens niet het eerste team dat de crashtests heeft doorstaan. Ferrari slaagde daar afgelopen week al in en ook Racing Point heeft die horde al genomen. Haas F1 lijkt nu het derde team te zijn en daarmee heeft het al meer succes dan Alfa Romeo, dat half december niet door de crashtests gekomen zou zijn.

Romain Grosjean bevestigt tegen F1only.fr dat Haas F1 goed op weg is om alles op tijd gereed te krijgen. "We liggen op schema voor de eerste wintertest in Barcelona. Zoals ieder jaar zullen we tot het uiterste gaan, maar op dit moment zijn er geen punten van zorgen. Ik wil de nieuwe auto graag ontdekken. Ik zal op korte termijn een stoeltje passen, dus dan zie ik het nieuwe chassis ook, en ik zal wat tijd doorbrengen op de werkplaats in Engeland."

Presentatie vermoedelijk op 19 februari

De Deense krant BT lijkt te weten wanneer Haas F1 haar nieuwe strijdwapen aan de wereld gaat tonen. Een spectaculaire presentatie hoeft daarbij niet verwacht te worden, want volgens de krant zal de bolide pas op 19 februari onthuld worden, op de ochtend van de eerste dag van de wintertests in Barcelona.

Haas F1 zal in 2020 revanche willen nemen voor het mislukte seizoen 2019. Nadat het team in 2018 knap vijfde werd in het kampioenschap voor constructeurs, kende de renstal afgelopen jaar grote problemen met de VF-19. In totaal scoorde Grosjean en teamgenoot Kevin Magnussen slechts 28 punten, waardoor Haas F1 alleen Williams voor wist te blijven in het kampioenschap.