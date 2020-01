Toto Wolff verklaart hoe hij door Maldonado op de radar van Mercedes verscheen

Toto Wolff is sinds 2013 de teambaas en CEO van het Formule 1-team van Mercedes. Die rol heeft hij mede te danken aan de overwinning die Pastor Maldonado pakte tijdens de Spaanse Grand Prix van 2012.

In 2012 was Mercedes nog niet het topteam dat het op dit moment is, terwijl Wolff op dat moment als investeerder en CEO betrokken was bij Williams. Daar kwam de Oostenrijker in 2011 binnen. Een jaar later zorgde Williams voor een daverende verrassing door de Grand Prix van Spanje te winnen. Maldonado pakte daar de eerste en uiteindelijk ook enige overwinning uit zijn Formule 1-carrière.

Dat verrassende succes zorgde ervoor dat Mercedes zich af ging vragen waarom zij als fabrieksteam geen succes behaalden. Wolff werd om advies gevraagd door Daimler-CEO Dieter Zetsche en tegenover Motorsport-Total verklaarde de Oostenrijker dat dit het begin van de samenwerking met Mercedes vormde. "Ze vroegen mij om mijn externe mening. Ik probeerde dingen te laten zien en mijn beoordeling te geven."

"Ik zat pas een jaar in mijn rol bij Williams en in dat jaar wonnen we een race. De vraag die Zetsche mij stelde was: 'Hoe kan je een race winnen met Williams en hoe kunnen we dat ook met Mercedes? Met welk budget opereren jullie?' Uiteindelijk concludeerden we dat we hetzelfde budget hadden, maar pas in een volgende meeting kwam de vraag of ik dit ook met Mercedes kon doen."

Verwachtingen Mercedes in 2013 nog niet waar te maken

Het vervolg van het verhaal mag duidelijk zijn: Wolff voegde zich in 2013 bij Mercedes en na de introductie van de hybride V6-turbomotoren heeft het team alle wereldtitels gewonnen. De huidige teambaas van de regerend wereldkampioen benadrukte dat de doelstellingen ten tijde van zijn komst niet goed aansloten bij wat er reëel gezien mogelijk was met het budget en de bronnen van Mercedes.

"Ik werd als extern persoon gevraagd om de vergelijking te maken of de organisatie en het budget van Mercedes ervoor konden zorgen dat de eigen verwachtingen, het winnen van kampioenschappen, waargemaakt kon worden. Samengevat zei ik: 'Je werkt met een vergelijkbare organisatie, structuur en budget als Williams. Mijn doel met Williams is om de top 5 te bereiken. Er zit een gat tussen de verwachtingen en wat er mogelijk is.'"

"Dit besluit moest genomen worden en werd door Zetsche en zijn bestuurscollega's genomen. Met poker zou je 'all in' zijn gegaan. Dit vertrouwen hebben we niet alleen met succes op de baan, maar ook met financiële stimulansen terug weten te betalen. De ratio tussen kosten en prestaties is momenteel zeer goed."